Erede Di Maria, Juventus KO: ‘scippo’ in Serie A

Il Manchester United spariglia il mercato. Dall’Inghilterra arriva una notizia che potrebbe cambiare il mercato internazionale e quello italiano.

La Premier League. Un continuo, costante punto di riferimento. Un mondo lontano, ancora inaccessibile. Il calcio italiano dà segni di crescita apparente, ma i numeri complessivi sono impietosi.

Tutto ciò che giunge allora da oltre Manica, calcisticamente parlando, ed oltretutto provenendo dall’Inghilterra, assume un’aura quasi “regale”. Ancor più se la notizia coinvolge uno dei club più prestigiosi della storia del calcio e, sicuramente, il più ricco al mondo per l’enorme mole di denaro che riesce a muovere e ad incassare. Il Manchester United è un’istituzione calcistica che in queste ore sta facendo parlare molto di sé.

Questo a causa di un suo tesserato, Mason Greenwood, classe 2001, al centro di un clamoroso caso giudiziario. Il 30 gennaio 2022, infatti, l’allora fidanzata del giovane calciatore dei Reds, il cui nome è Harriet Robson, ha pubblicato alcune fotografie sul suo profilo Instagram in cui mostra dei lividi e diverse ferite procuratele dallo stesso Mason Greenwood.

Alle foto la giovane ha anche allegato un audio in cui il calciatore la obbliga ad avere un rapporto sessuale. Il Manchester United ha immediatamente sospeso il calciatore che viene poi anche arrestato dalla polizia inglese.

Il Manchester United spariglia il mercato europeo

E’ il 2 febbraio 2023 quando vengono a cadere tutte le accuse nei confronti di Mason Greenwood che parlavano di tentato stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo.

Nonostante siano cadute tutte le accuse nei suoi confronti, il Manchester United non ha ancora dato il permesso al suo giocatore di riprendere gli allenamenti. E’ in corso infatti un indagine interna e finché non avrà visto la sua naturale conclusione per Mason Greenwood tutto è fermo. Dovrà pertanto attendere il nuovo avviso da parte del club i Manchester.

Mason Greenwood ha visto così interrompersi bruscamente una carriera che era partita a mille. Nel 2019 è stato il secondo giocatore più giovane nella storia del Manchester United ad esordire in una competizione europea. Un anno fa, di questi tempi, il suo nome è stato associato anche alla Juventus che avrebbe pensato a lui nel momento in cui ha perso Paulo Dybala.

Ma sul talento del Manchester United rimangono costantemente accesi i riflettori in attesa che la sua situazione si sblocchi, in una maniera o nell’altra. E nel caso in cui i Reds decidessero di metterlo sul mercato, ecco che si potrebbe scatenare un’asta con diversi grandi club europei come protagonisti. E magari anche con qualche formazione italiana a tentare il colpo gobbo.