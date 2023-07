Esclusione al campionato cancellata: verdetto UFFICIALE Figc

Esclusione al campionato cancellata: ecco come cambia, adesso, la situazione. Tutti i dettagli del caso della Serie B.

Come si può evincere direttamente da portale dell”Ansa.it’: Il Consiglio federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco in Serie B mentre ha respinto i ricorsi di Reggina e Siena che potranno presentare appello entro 48 ore.

“Accolte, invece, le motivazioni del club lombardo che si era visto respingere in un primo momento l’iscrizione alla Serie cadetta”.

Lecco in Serie B: La Figc ha deciso

C’era già molta attesa per il Consiglio Federale che nella giornata di oggi, venerdì 7 luglio, avrebbe dovuto prendere in esame i ricorsi presentati da Lecco, Reggina e Siena in seguito alla non concessione delle Licenze Nazionali ai campionati professionistici.

Le decisioni sono arrivate: il consiglio federale, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione infrastrutture, ha deciso di ammettere alla Serie B il Lecco e ha respinto i ricorsi di Reggina e Siena, come sottolineano anche da ‘Fanpage.it’.