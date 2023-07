Inibizione e doppia penalizzazione UFFICIALE: ecco la nuova classifica ‘riscritta’

Inibizione e doppia penalizzazione ufficiale, ecco cosa succederà nel campionato in questione: tutti i dettagli del caso.

Come si legge dal portale ‘tuttocampo.it’ si parla della questione: “Il tribunale federale territoriale ha deliberato alcune sanzioni nell’udienza di ieri verso Cadimare e Vadino, per alcuni fatti successi nella appena terminata stagione. Per entrambe c’è una multa e un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato, motivazioni però diverse per i due casi”.



Cadimare e Vadino sanzionate: Un punto di penalizzazione

Di seguito il comunicato: “IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C, Primo Collegio, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) Avv. Barbara COSTANTINO Avv. Fabrizio FAILLACI all’udienza del 5 luglio 2023ha deliberato: in relazione al procedimento disciplinare n. 373 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Condotta della società A.S.D. Cadimare Calcio che non avrebbe adempiuto ai provvedimenti assunti dalla Commissione Premi Preparazione pubblicati con Comunicato Ufficiale n. 2/E del 22 settembre 2022”. Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria delibera di infliggere nei confronti del sig. Alessandro FERRARI la sanzione di mesi uno di inibizione e nei confronti della società ASD CADIMARE le sanzioni di un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024 e dell’ammenda pari ad € 200,00. Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.



Procedimento disciplinare n. 504 pfi 22-23, e deferimento dei Signori Roberto Capezio, Gianmaria De Filippis, Giuseppe Coppola e la società A.S.D. Vadino Football Club, avente ad oggetto: “ Condotta della A.S.D. Vadino F.C. che ha schierato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore sig. Giuseppe Coppola nella gara Plodio 1997 – Vadino Football Club del 9.10.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria”

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), dott. FabrizioFaillaci, Avv. Barbara Costantino (Relatore), nella riunione del 5 luglio 2023 ha pronunciato il seguente dispositivo.