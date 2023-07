Riunione fissata, il futuro è ora: lascia gratis la Juventus

Attenta Juve ad un mercato che inizia a presentarti le prime difficoltà. Erano previste, ora per i dirigenti bianconeri l’urgenza di superarle.

Era già tutto previsto. Da John Elkann in giù tutti, dalle parti della Continassa, hanno sempre saputo che il mercato avrebbe presentato, prima o poi, una determinata, precisa difficoltà.

Gli obiettivi ben chiari, perlomeno alcuni, incontri già fissati ed effettuati, una sorta di pre-accordo tra le società, ed anche con i diretti interessati fino al momento in cui si arriva alla fatidica domanda: allora se siamo d’accordo su tutto, chiudiamo? Ecco calare il gelo. E’ vero che si è d’accordo su tutto, e tutti i particolari sono stati sviscerati dettagliatamente, ma manca, non tanto clamorosamente, la materia prima, il denaro.

Se non vi sono operazioni in uscita, perlomeno qualcuna di quelle previste, tutto si complica maledettamente. Si può tergiversare per un po’, ma dall’altra parte potrebbero sorgere impazienza ed insofferenza, che possono spingere a rivolgersi altrove. Il rischio concreto è vedersi portar via, da sotto il naso, profili sui quali si è lavorato per settimane e che non possono essere acquistati perché si è impossibilitati a versare “il dovuto”.

La concorrenza interna c’è ed è forte. In queste ore un obiettivo dichiarato della Juventus sta prendendo un’altra strada. Di chi si tratta e dove sta andando?

Attenta Juve, sta andando via

Al momento la Juventus è in seconda fila, per usare un’immagine cara a John Elkann, presa in prestito dalla Formula Uno. In pole position, dove fino a ieri viaggiava spedita la formazione di Massimiliano Allegri, c’è ora un’altra squadra.

Daniele Longo, su calcionmercato.com, fa il punto della situazione riguardante uno dei profili più seguiti in questa prima fase di mercato, l’esterno dell’Empoli, classe 2000, Fabiano Parisi. Per qualche settimana la Juventus, e Giovanni Manna, hanno dovuto fronteggiare gli attacchi della Lazio di Claudio Lotito. Ora, però, all’orizzonte è apparsa una rivale ancora più temibile.

La Fiorentina di Rocco Commisso sembra aver messo davvero la freccia riguardo il forte esterno campano. L’accordo tra le due società toscane sembra essere stato raggiunto per cui a Pradè non rimane altro da fare che accordarsi con l’agente dell’esterno mancino. La Juventus al momento è defilata, bloccata nel suo “vorrei ma non posso”.

Juventus e Empoli continuano intanto a parlare di Ranocchia, elemento che interessa molto la società toscana. Lunedì o martedì vi potrebbe essere la fumata bianca e chissà che il buon esito della trattativa non aiuti la Juventus a riconquistare la pole per Fabiano Parisi.