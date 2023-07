Blitz Juventus in Bundesliga, mossa “strategica”: chiudono per l’erede

Blitz Juventus in Bundesliga, il club è pronto a cautelarsi nell’eventualità di una cessione imminente: l’indizio da non sottovalutare.

Tornare ad alzare un trofeo ma al tempo stesso riuscirci attraverso un progetto ambizioso e sostenibile, con un’attenzione particolare ai bilanci. Questa è la sfida che nei prossimi cinque anni affronterà Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera.

La Juventus necessitava di una svolta dopo un anno di continue turbolenze, condizionato da un vero e proprio terremoto societario oltre che dalle ben note vicissitudini giudiziarie. E adesso che l’organigramma è definito, il nuovo corso può finalmente iniziare. La prima mossa di Giuntoli riguarderà gli esuberi. Una volta che la Signora snellirà la rosa, piazzando quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico, allora potrà tornare ad acquistare. Per il momento l’unico elemento che compare nella casella dei nuovi arrivi è Timothy Weah, che andrà a prendere il posto di Juan Cuadrado – ormai da una settimana ufficialmente svincolato – sulla corsia destra. Ma la Juventus avrebbe bisogno di rinforzare anche altri reparti, a cominciare dal centrocampo. La zona mediana è probabilmente quella più incompleta, anche se un altro difensore centrale servirebbe come il pane.

Blitz Juventus in Bundesliga, lo Stoccarda ha chiuso per il sostituto di Mavropanos

La coperta, dietro, è diventata molto corta. Leonardo Bonucci potrebbe lasciare Torino entro la fine dell’estate. La Juventus è stata chiara con il veterano: gli ha fatto capire che non è più centrale nel progetto e che, allo stato dell’arte, sarebbe la quinta o sesta scelta.

Impossibile, dunque, pensare che Gleison Bremer giochi tutte le partite. Il centrale ex Toro avrà necessariamente bisogno di rifiatare durante la lunga stagione alle porte. Serve perciò un sostituto all’altezza. Senza dimenticare che sul nazionale verdeoro ci sono diverse squadre inglesi, pronte a fare una proposta alla Juventus. Ecco perché i bianconeri si sono cautelati con un piano B. Si tratterebbe del difensore dello Stoccarda, Konstantinos Mavropanos. La Signora rientra nel novero delle pretendenti per il greco, dato per sicuro partente. Secondo il portale Fussball.news, infatti, lo Stoccarda è a un passo dal chiudere per Alexander Djiku, in arrivo dallo Strasburgo. Un indizio, insomma, abbastanza chiaro.