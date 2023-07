Juventus a lezione di greco: nuovo ‘colosso’ dalla Bundesliga

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno in mente di rafforzare la difesa. Il nuovo colosso, greco, arriva dalla Bundesliga.

La difesa al centro. Per vari motivi. Un paio sono anche assai importanti. Il primo ovviamente riguarda la questione Bremer che, nonostante un lungo contratto e solamente un estate dopo il suo arrivo alla Continassa, potrebbe anche partire verso la Premier League. Insomma, non è sicura la sua permanenza soprattutto se dovesse arrivare un’offerta vicina ai 50milioni di euro.

E poi c’è sempre la questione legata a Bonucci, che a quanto pare non è proprio al centro delle idee bianconere. Infine, ma non per ultima in ordine di importanza, anche quella che riguarda Alex Sandro che, nonostante il rinnovo automatico scattato, potrebbe partire verso l’Arabia. La Juve spera questo, visto che potrebbe incassare un bel po’ di milioni. E con questo quadro che non è di semplice lettura per il futuro, è normale che Giuntoli e il suo staff pensino a quelli che potrebbero essere i colpi dietro.

Calciomercato Juventus, il colpo parla greco

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il colpo la Juve ce lo ha in canna. Oltre Hermoso, esperto difensore dell’Atletico, nel mirino ci sarebbe entrato anche Konstantinos Mavropanos 25enne dello Stoccarda.

Il greco ha un contratto fino al 2025 e può lasciare la Bundesliga per una decina di milioni di euro, una cifra che la Juventus, qualora i bianconeri dovessero incassare qualcosa per il brasiliano, potrebbe investire per un innesto difensivo di sicuro affidamento e di sicuro avvenire. Insomma, una situazione da tenere molto in considerazione, una situazione che appare chiara. Vedremo quali saranno gli sviluppi futuri.