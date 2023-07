Dalla Juventus al Milan: il colpo è ufficiale

Adesso il colpo è ufficiale: il Milan ha diramato il comunicato dove annuncia l’acquisto dalla Juventus

Sull’asse Juventus-Milan si è chiuso un importante colpo di mercato e nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità.

Questa volta si tratta del calcio femminile e riguarda la giocatrice Valentina Cernoia, centrocampista classe ’91 che lascia la Juventus per trasferirsi al Milan. L’ex Brescia lascia i bianconeri dopo 6 stagioni in cui ha collezionato 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 supercoppe italiane. Una tappa colma di successi che si conclude con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. La Cernoia vestirà la maglia rossonera per una nuova avventura della carriera in un momento topico e cruciale del suo percorso.

Milan, arriva Valentina Cernoia dalla Juventus Women: il comunicato

Il Milan Women si porta a casa una delle migliori calciatrici italiane in circolazione nel suo ruolo. Un investimento a titolo definitivo con un contratto fino al 2025, con opzione per un’ulteriore stagione.

Il club rossonero ha ufficializzato l’acquisto di Valentina Cernoia tramite un comunicato ufficiale che riportiamo qui di seguito: “Il Milan Femminile è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Valentina Cernoia dalla Juventus FC. Contratto fino al 30 giugno 2025 con l’opzione per un’ulteriore stagione”. Anche la Juventus ha salutato la Cernoia dopo 6 anni vissuti insieme tramite un post sui social: “Sei incredibili anni insieme. Grazie Vale e in bocca al lupo”.