Juventus spazzata via, ‘tradimento’ da 20 milioni: tempesta United

E’ il calciomercato l’argomento del momento. Siamo del resto nel mese di luglio e tutte le squadre, Juventus compresa, si stanno dando da fare.

Soltanto qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità della nomina di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo bianconero. A lui il compito di ricostruire una rosa che possa essere competitiva al più presto. Con i giusti ritocchi da compiere per far sì che si possa sognare in grande.

L’obiettivo primario della società è quello di voltare pagina. Cancellare l’ultima stagione, che è stata priva di successi e con appena il settimo posto in graduatoria, è assolutamente necessario per ridare fiducia all’ambiente. Dunque la squadra di mister Allegri è destinata a subire dei cambiamenti nel corso delle prossime settimane. Arriveranno senza ombra di dubbio dei volti nuovi in tutte le zone del campo e non si escludono anche delle cessioni dolorose. Del resto bisogna pur tenere in ordine i conti economici.

Juventus, lo United pronto a soffiarti Thomas

Anche in mezzo al campo non si escludono delle novità. Rabiot è rimasto e questa è senz’altro una grande notizia per Allegri. Ci sono dei giovani di qualità destinati a trovare sempre più spazio. Ma allo stesso tempo, per puntare allo scudetto, servono anche dei campioni già pronti, di quelli che possono fare la differenza.

Uno dei nomi che da qualche tempo a questa parte viene accostato alla Juventus è quello di Thomas Partey. Il mediano classe 1995 è destinato a lasciare l’Arsenal e 20 milioni sono una cifra decisamente congrua per un calciatore nel pieno della sua carriera. I bianconeri però dovranno decidere in fretta se affondare il colpo oppure no. Perché a quanto pare anche il Manchester United è sulle sue tracce. Il tecnico ten Hag lo vorrebbe per rifondare la linea mediana dei Red Devils. Per cui i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.