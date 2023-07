Calciomercato Juventus, scambio per Lukaku: il belga l’ha fatto di nuovo

Siamo solamente nella prima metà del mese di luglio ma le voci di calciomercato che riguardano la Juventus non mancano di certo.

Qualche acquisto la dirigenza l’ha già messo a segno, ma con l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo i tifosi si aspettano sempre di più. Gli obiettivi sono stati già fissati ma non sarà facile raggiungerli vista la concorrenza sempre più folta e ambiziosa.

Dopo l’ultima deludente stagione adesso la Juventus è intenzionata seriamente a voltare pagina. La missione principale della squadra allenata da Massimiliano Allegri sarà quella di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Per raggiungere questo traguardo in tecnico ha indubbiamente bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo. Aspettiamoci dunque delle novità succulente già nel corso delle prossime settimane, con possibili arrivi anche quando i bianconeri avranno già iniziato il loro ritiro precampionato.

Juventus, Lukaku preferisce l’Inter

In attacco il nome che è circolato nel corso degli ultimi giorni è davvero di quelli importanti. Stiamo parlando di Lukaku, centravanti belga che è di proprietà del Chelsea ma nell’ultima stagione ha militato in serie A con la maglia dell’Inter. Calciatore possente, di spessore internazionale, del quale tutti quanti conosciamo bene le caratteristiche.

Le possibilità che l’affare Juve-Lukaku vada in porto sembrano però basse e lo ha confermato anche Ben Jacobs. Parlando di questa possibile trattativa alla TVPLAY_CMIT ha spiegato come il Chelsea non farà regali, visto che deve cederlo per almeno 45 milioni di euro. Ma anche che “la priorità di Lukaku rimane l’Inter. Con la Juventus il Chelsea potrebbe valutare uno scambio con Vlahovic, ma bisognerebbe capire la volontà del giocatore. Lukaku vuole vincere con l’Inter e non vuole andare alla Juve, ma l’offerta dei nerazzurri è molto inferiore alla somma richiesta. Se non dovesse andare ai nerazzurri potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi Arabia Saudita”