Bomba Juventus-Milan: 20 milioni ‘scontati’

Il Milan sfida la Juventus per il gioiello che sta infiammando il calciomercato: Giuntoli studia la mossa per ottenere lo sconto

Dopo l’arrivo di Timothy Weah dal Lille per 12 milioni di euro, la Juventus è a caccia di un altro colpo sulla fascia destra.

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato ufficializzato e ha come priorità quella di sfoltire la rosa. Giocatori come Denis Zakaria e Weston McKennie sembrano ad un passo dal nuovo trasferimento in Premier League, rispettivamente al West Ham e all’Aston Vila e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. La Juventus non perde di vista gli obiettivi in entrata, soprattutto sulle corsie. I nomi caldi sono quelli di Fabiano Parisi per la fascia sinistra e Ivan Fresneda per quella di destra. Lo spagnolo è uno dei terzini che più sta infiammando il calciomercato estivo. Il classe 2004 del Real Valladolid si sta mettendo in mostra con la Spagna U19 nell’Europeo di categoria in corso a Malta e nell’ultima gara contro la Grecia, vinta per 5-0 dalla nazionale iberica, ha fornito l’assist per il gol di Moran. A soli 18 il nativo di Madrid è già l’oggetto del desiderio di molti club europei e in Italia potrebbe accendersi un avvincente duello di mercato tra Juventus e Milan.

Juventus, duello col Milan per Fresneda: servono 20 milioni

In merito alle voci di mercato Fresneda si è espresso così a TMW: “La verità è che in questo momento sono molto concentrato su questa competizione. Sono molto focalizzato sull’Europeo, una volta terminato il torneo farò tutto le valutazioni del caso con il club. L’Italia? Vediamo, vediamo… Non c’è fretta, anche perché a Valladolid sto bene. Prima l’Europeo e poi il futuro”.

Si è tenuto vaga il terzino spagnolo in merito al suo futuro, lasciando intendere però che ci sarà tanto da valutare una volta conclusa la competizione di categoria con la nazionale. Fino a poco tempo fa la valutazione di Fresneda era di circa 40 milioni di euro ma dopo la retrocessione del Valladolid in seconda categoria spagnola, il suo valore è decisamente calato, addirittura dimezzato. Adesso, come sottolineato da Goal Italy, il club di Ronaldo Il Fenomeno chiede 20 milioni di euro per lasciarlo andare. Una cifra che la Juventus spera di abbassare ulteriormente, magari inserendo qualche contropartita allettante. I bianconeri sono convinti di poter abbassare le pretese del Real Valladolid con cui hanno un buon rapporto. Giuntoli potrebbe tentare di arrivare a 15 milioni, magari inserendo una percentuale sulla futura rivendita, riservata al club spagnolo, come sottolineato da calciomercato.com. La strategia del Milan, invece, è diversa. I rossoneri vogliono dare priorità a Wilfried Singolo ma, qualora l’affare col Torino non dovesse sbloccarsi, Fresneda diventerebbe la prima scelta in quel ruolo.