Juventus fantasma, doppio colpo ‘anticipato’: oltre 150 milioni

Siamo nella fase più calda del calciomercato, con la Juventus che si trova impegnata in tante trattative in questo mese di luglio.

La squadra bianconera allenata da Massimiliano Allegri tra qualche giorno inizierà a lavorare sul campo per preparare al meglio i primi impegni della prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di poter duellare per la conquista di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo a Torino.

Alla dirigenza il compito di riuscire ad allestire una squadra che possa essere competitivo su più fronti. E che possa regalare delle grandi soddisfazioni ad una tifoseria che ha vissuto gli ultimi mesi travagliati di una Juventus che ha chiuso l’ultimo campionato di serie A solamente al settimo posto. Nel corso delle prossime settimane ci saranno dunque diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. Gli obiettivi sembrano essere già ben definiti, ma il club ha bisogno anche di far cassa attraverso la cessione di quegli elementi che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore.

Juventus, l’Arsenal ha fretta di cedere Partey: ecco perché

Un problema che è un po’ lo stesso anche di altre squadre. L’Arsenal ha messo sulla lista dei partenti il suo centrocampista centrale Thomas Partey. Giocatore di spessore internazionale che stando agli ultimi rumors piace anche alla Juventus.

Parlando ai microfoni di “GIVEMESPORT” il giornalista inglese Paul Brown ha spiegato che “L’Arsenal sta sicuramente ascoltando offerte per Thomas Partey, ma non credo che abbia ancora avuto un’offerta seria per lui. Penso che al momento l’Arsenal si stia concentrando sul portare Declan Rice e Jurrien Timber a Londra, prima che ad ogni altra cosa. La prossima mossa che faranno potrebbe essere far uscire le persone dalla squadra piuttosto che farle entrare”. Rice e Timber sono valutati insieme circa 150 milioni di euro, logico dunque che l’Arsenal abbia la necessità di far partire Thomas Partey prima di ingaggiare nuovi centrocampisti. Se la Juventus vorrà davvero il giocatore dovrà presto affondare il colpo.