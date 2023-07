Il re degli assist per la Juventus: millenial fantasia dalla Bundesliga

La Juventus vuole iniziare una nuova era ed è per questo che è lecito attendersi grandi cose da questa sessione di calciomercato.

Attenzione massima da parte dei tifosi riguardo quanto potrebbe accadere in casa bianconera nel corso delle prossime settimane. Non ci sono dubbi sul fatto che la società abbia intenzione di aprire una nuova era, cancellando al più presto l’ultima opaca stagione. Che si è conclusa con zero titoli e con appena il settimo posto in campionato.

Certamente sul risultato finale hanno influito e non poco anche le vicende extracampo che hanno coinvolto la Juventus. Ma ora bisogna voltare pagina e la Juventus ha intenzione di puntare alla vittoria dello scudetto. Non sarà semplice, vista la concorrenza. Anche per questo motivo c’è bisogno che la formazione allenata da Massimiliano Allegri accolga in rosa volti nuovi.

Juventus, il baby talento Dardai tra gli obiettivi ma…

La società bianconera ha intenzione di abbassare decisamente l’età media, in modo da poter aprire un nuovo ciclo vincente pluriennale. Anche per abbassare i costi, che nel corso degli anni sono diventati molto alti. Allegri ha già lanciato in prima squadra degli ottimi elementi, altri invece la società sta cercando di pescarli in giro per il mondo.

C’è un nome molto interessante che è stato accostato alla Juventus nel corso degli ultimi giorni è quello di Bence Dardai, stellina dell’Hertha Berlino dove lo scorso anno si è messo in luce con l’Under 19, segnando sei gol con ben anche 11 assist. Il suo ruolo è quello di centrocampista offensivo e i bianconeri potrebbero pensarci per il futuro, visti i suoi appena 17 anni. Un talento puro che può ancora crescere molto, ma come riporta la “Bild” in Germania anche il Borussia Mönchengladbach si aggiunge alle squadre che lo vorrebbero avere in rosa, tra cui anche il Milan.