Oltre 40 milioni: Lukaku si taglia lo stipendio e torna in Serie A

Le voci di acquisti,di trattative e di cessioni in casa Juventus sono davvero all’ordine del giorno in questo periodo dell’anno.

I bianconeri vogliono essere grandi protagonisti di questa finestra estiva di trasferimenti. Alla corte di Allegri arriveranno senz’altro diversi volti nuovi che avranno il compito di riportare la squadra torinese sul tetto del campionato di serie A.

Qualche acquisto è stato già messo a segno ma con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli i tifosi si aspettano che altre trattative possano arrivare a conclusione. Di sicuro ci saranno però anche alcune partenze che serviranno a non appesantire troppo il monte ingaggi e allo stesso tempo a tenere in linea il bilancio societario. La missione principale è quella di allestire ad ogni modo una squadra competitiva e ambiziosa. La Juventus infatti non fa mistero nella prossima stagione di voler contare alla conquista del tricolore. I tifosi attendono con ansia novità.

Juventus, Lukaku vuole tornare solo all’Inter

Si è parlato molto della questione attaccante nel corso degli ultimi giorni. Tutto dipenderà da Vlahovic. Se il serbo andrà via allora è logico che la Juventus dovrà trovare un sostituto all’altezza e si è parlato molto anche di Romelu Lukaku. Il colosso belga è tornato al Chelsea per fine prestito dall’Inter, ma il suo futuro a quanto pare sarà ancora in serie A.

Chelsea's Romelu Lukaku is willing to take a pay cut to secure a permanent move back to Inter Milan for around £35m 🔵🔁 pic.twitter.com/LNYvJaUn8s — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2023

Non però alla Juventus, considerando che la priorità del calciatore è quella di tornare all’Inter. Lo hanno confermato anche i giornalisti di Sky Sport, sottolineando che Lukaku pur di vestire di nuovo il nerazzurro si è detto pronto a tagliarsi sensibilmente l’ingaggio. L’affare dovrebbe chiudersi attorno ai 35 milioni di euro.