Juventus “beffata” da Ancelotti: l’asta è ufficialmente aperta

Si continua a parlare molto in questo periodo dell’anno delle possibili mosse di calciomercato della Juventus del nuovo ds Giuntoli.

La società bianconera sta lavorando solo ormai da tempo per far sì che possa essere allestita una squadra sempre più ambiziosa e competitiva su più fronti. Qualche colpo è stato già messo a segno ma i tifosi si aspettano decisamente di più da parte della dirigenza che non fa un mistero di voler voltare pagina rispetto al passato.

L’obiettivo per la prossima stagione sarà quello di riuscire a conquistare lo scudetto. Riportando il tricolore a Torino dopo anni di astinenza. Per riuscire in questa impresa la Juventus sta cercando di regalare a mister Allegri quelle pedine necessarie per disputare un campionato da protagonista. La prossima settimana dunque saranno bollenti e non solo dal punto di vista metereologico. Arriveranno in bianconero diversi volti nuovi, ma allo stesso tempo potrebbero esserci all’orizzonte diverse cessioni.

Juventus, anche il Real Madrid vuole Fresneda

Per quanto riguarda gli arrivi, non è affatto un mistero che la squadra bianconera ha bisogno di volti nuovi nel pacchetto difensivo, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. A destra non ci sarà più Cuadrado e De Sciglio è alle prese con un serio infortunio. Anche a sinistra l’obiettivo è quello di trovare un laterale con caratteristiche difensive.

Un giovane di prospettive che la Juventus sta seguendo ormai da tempo è Ivan Fresneda, classe 2004, stellina del Valladolid che è stato retrocesso dalla Liga. Il vero problema per i bianconeri è che la concorrenza aumenta giorno dopo giorno e gli spagnoli vogliono monetizzare al massimo il loro calciatore. Oltre a Milan e Barcellona, infatti, ora anche il Real Madrid – come ha scritto “Mundo Deportivo” ha chiesto informazioni su Fresneda per capire se ci sono i margini per far sì che il laterale possa approdare alla corte di Ancelotti.