Dalla Roma alla Juventus, apertura improvvisa: ritorno immediato

Ci sono delle novità riguardo il prossimo mercato della Juventus. Ecco tutti i dettagli riguardo la situazione del giocatore.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli ha spalancato le porte a nuovi giocatori che sono entrati in orbita Juventus. Il ds ha le idee chiare riguardo gli obiettivi di mercato del club bianconero. E’ a conoscenza dei giocatori che servono alla Vecchia Signora per completare la squadra ed essere competitiva in vista della prossima stagione. Un sentiero tracciato anche grazie ai suggerimenti di Massimiliano Allegri che è riuscito a strappare il rinnovo di Adrien Rabiot, suo pallino. Ecco adesso le ultimissime riguardo il futuro del calciatore, obiettivo di mercato della Juventus.

Ecco le ultimissime notizie in merito al futuro del calciatore che è in orbito Juventus in vista di questa sessione estiva di calciomercato. Sono uscite nuovi aggiornamenti sul giocatore che continua ad essere un nome spendibile per il mercato dei bianconeri. L’arrivo di Cristiano Giuntoli ha aperto nuovamente a questa ipotesi anche se il calciatore non ha ancora deciso il suo destino. Il trequartista continua ad essere oggetto di desiderio anche di altri club italiani, ecco le novità riguardo questo affare di mercato.

Calciomercato Juventus: blitz a sorpresa, lo stanno convincendo

Arrivano dalla Germania nuove indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Kamada. Promesso sposo del Milan, il giapponese è ancora svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Eintracht Francoforte. Il giocatore è un obiettivo anche della Juventus e della Roma, ecco le ultime novità riguardo il suo destino.

Secondo quanto riportato da Sport1, a sorpresa l’Eintracht Francoforte è tornata sotto per convincere Kamada a firmare il rinnovo di contratto. Costatate le difficoltà per arrivare in Serie A, con il Milan che ha sedotto e poi abbandonato il calciatore giapponese, il lub tedesco sta provando a convincere il trequartista a prolungare il contratto che è già scaduto lo scorso 30 giugno 2023. Il direttore sportivo dell’Eintracht sta considerando tutte le ipotesi per trovare un accordo con il calciatore che è attualmente svincolato. Ad oggi, oltre al Milan, nessun altro club italiano ha accelerato per prenderlo. Alla base di questa decisione anche la sua situazione, visto che si tratta di un extra comunitario ed il Milan ha solo uno slot libero e non ha ancora deciso su chi puntare. Ecco perché, a sorpresa, Kamada potrebbe decidere di restare in Bundesliga e firmare il rinnovo con l’Eintracht che s’è fatta di nuovo sotto per convincerlo.