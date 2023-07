Au revoir Juventus: ore bollenti per la firma

L’estate si sta facendo sempre più calda e il calciomercato è sempre l’argomento più dibattuto tra i tifosi della Juventus.

Ci stiamo avvicinando alla prima metà del mese di luglio con le squadre che stanno iniziando a preparare i primi impegni della prossima stagione. La Juventus sta vivendo una fase di rinnovamento con il mercato che è davvero apertissimo.

L’ambizione della squadra bianconera è quella di riuscire a vincere il prossimo scudetto. La concorrenza come al solito sarà tanta ed è anche per questo motivo che il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta dando molto da fare per portare alla corte di Allegri giocatori adatti alle idee di gioco del tecnico livornese. Attendiamoci dunque nei prossimi giorni qualche novità per quanto riguarda gli acquisti. Tuttavia non bisogna dimenticare che i bianconeri hanno bisogno di far cassa, cedendo altrove quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore.

Juventus, West Ham interessato a Zakaria

Soltanto attraverso la partenza di alcuni elementi si potrà pensare di avere un tesoretto da reinvestire altrove. Tra i giocatori destinati a lasciare Torino continua ad esserci il centrocampista svizzero Zakaria, rientrato per fine prestito dopo l’esperienza non proprio felicissima al Chelsea.

Proseguono i contatti tra #Juve e #WestHam per #Zakaria: situazione in evoluzione, ma il potenziale accordo non è ancora imminente // More talks between Juve and West Ham for Zakaria: it’s a developing situation but a potential agreement isn’t imminent 🇨🇭⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 10, 2023

La Juventus è intenzionata a lasciarlo partire nuovamente e sta cercando la formula migliore per far sì che possa liberarsi anche di un ingaggio pesante. Buone notizie potrebbero arrivare dall’Inghilterra, come ha scritto il giornalista Romeo Agresti su Twitter. Ci sarebbero infatti contatti in corso tra la società bianconera e il West Ham proprio per quanto riguarda il mediano. Un accordo tra le parti non pare essere imminente, tuttavia la situazione è in evoluzione e chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare La fumata bianca riguardo questo affare.