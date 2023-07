La big di Premier League porta vi anche Chiesa: allarme Juventus

La big di Premier League si porta via anche Federico Chiesa: la Juventus rischia di perdere un altro top player

La Premier League continua a guardare con grande interesse i big della Serie A in questa sessione di calciomercato.

Uno dei protagonisti della Juventus potrebbe essere il principale indiziato ad approdare in Inghilterra. Si tratta di Federico Chiesa, uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione estiva di mercato insieme a Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina ha vissuto una stagione molto particolare, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per 6 mesi. Il suo rientro in campo è stato decisamente complesso e scandito da ricadute che hanno rallentato il suo reinserimento nell’undici titolare. Il valore assoluto di Chiesa, però, rimane fuori discussione. Nel suo ruolo ha dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione, soprattutto in termini di numeri e skill. La sua velocità palla al piede e la capacità di saltare l’uomo sono caratteristiche che oggi difficilmente si ritrovano e Chiesa ha dimostrato di poter tenere un livello di performance decisamente alto. Certamente il grave problema al ginocchio ha rallentato il suo processo di crescita ma tutte le big europee continuano a considerarlo un pezzo pregiato e la Premier potrebbe tentare di portarlo via dall’Italia già n questa sessione di mercato.

Juventus, il Newcastle vuole Federico Chiesa:

La squadra in questione è il Newcastle United che non sembra volersi fermare al colpo Sandro Tonali per questa sessione di calciomercato.

Il club inglese ha progetti enormi per il futuro e sta costruendo una squadra che possa essere competitiva in Premier League con le big inglesi ma anche a livello europeo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Newcastle starebbe intensificando i contatti con la Juventus per arrivare a Federico Chiesa. L’ex Fiorentina potrebbe essere stimolato dalla curiosità di accettare un nuovo progetto molto ambizioso. Inoltre la presenza di un amico e compagno di nazionale come Sandro Tonali potrebbe essere un incentivo non indifferente per il campione d’Europa. Nei prossimi giorni dovrebbero proseguire i dialoghi tra i due club per cercare di trovare un punto d’incontro. Difficilmente la Juventus lascerà andare sia Chiesa che Vlahovic in questa sessione di mercato. La partenza di uno escluderebbe, di fatto, quella dell’altro. Fin ora per entrambi gli attaccanti ex Fiorentina si sono sempre manifestati interessi ma mai offerte concrete. Questa volta invece, il Newcastle sembra intenzionato a fare sul serio per Federico Chiesa e si appresta a preparare l’offerta ufficiale.