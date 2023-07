Fulmine a ciel sereno Juventus: 20 milioni a stagione, Milinkovic ha detto sì

Avrebbe accettato l’offerta. Un fulmine a ciel sereno che potrebbe mandare fuori dai giochi i bianconeri: i dettagli.

Stando alle ultime indiscrezioni, adesso, Milinkovic-Savic andrebbe verso l’Arabia Saudtia. L’Al-Hilal ha il sì del centrocampista serbo, a cui avrebbe offerto una cifra record di oltre 20 milioni di euro netti a stagione.

Stando all’ultima indiscrezione: “Ora il club arabo deve trovare l’accordo con la Lazio e sul tavolo della trattativa ha messo 40 milioni di euro, esattamente la cifra chiesta da Lotito”.

Sergej in Arabia: “C’è il sì”

Come scrivono da ‘Il Messaggero’, infatti, si va quindi verso la cessione del centrocampista serbo e talento assoluto del club romano per diverse stagioni. Come comunicano, infatti, dal portale in questione, sarebbero già ore decisive per il suo futuro.

Se oggi si concretizzerà l’addio, la Lazio andrà in pressing sul Napoli per Zielinski che valuta già come sostituto e che piace molto all’ex tecnico partenopeo Sarri. Il giocatore che non ha ancora rinnovato il contratto – scadenza 2024 – con il club di De Laurentiis, potrebbe liberarsi da subito. Come sostituti, c’è anche il nome di Gedson Fernandes del Besiktas. Insomma se nulla dovesse cambiare, la Juventus potrebbe farsi soffiare il cosiddetto top player per una cifra davvero record che ridisegnerebbe il calcio italiano. Attendiamo, dunque, ulteriori novità in merito ma, certamente, adesso, sono ore calde per la trattativa. Certamente fino ad ufficialità compiuta, la Juventus rimane ancora una delle possibili acquirenti ma secondo il quotidiano sono, davvero, ore calde. Come sappiamo, Sergej è cercato dai bianconeri da diverse stagioni e quest’anno più che mai sarebbe essenziale per ritornare alla vittoria in campionato, il vero obiettivo della Juventus per la stagione che sarà. Dunque, adesso, attendiamo impazienti il verdetto definitivo dell’operazione, con la piena consapevolezza che il sergente sceglierà la meta più aggradata per il futuro.