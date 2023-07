“Mi ha pregato di lasciarlo andare”: Juventus tradita, è tutto finito

Calciomercato Juventus, bianconeri traditi e affare ormai certo. Addio immediato con destinazione incredibile. Le parole del presidente

Juventus tradita, soprattutto dopo le continue voci che parlavano di un accordo quasi fatto, certo in alcune circostanze. Eppure non è stato così: Milinkovic Savic è pronto a volare in Arabia Saudita, ormai di dubbi non ce ne sono più. Ed è arrivata anche la conferma di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Il massimo dirigente biancoceleste infatti, dopo le notizie arrivate nelle ultime ore, è stato contattato da Tag24, che ha riportato le sue parole: “Non so se c’è l’offerta dall’Arabia – dice prima, ma poi rivela-, mi hanno detto che c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società. Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria”.

Calciomercato Juventus, le parole di Lotito

“Se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma dovete chiederlo a lui“ ha poi continuato Lotito che poi ha anche spiegato di aver “cercato fino all’ultimo di tenerlo” anticipando in questo modo la conclusione dell’operazione. “Lui mi ha telefonato pregandomi di lasciarlo andare“ ha spiegato.

Ma per quanti soldi andrà via Milinkovic? “L’offerta è più bassa di 50 milioni, un po’ di meno. Questo è un atto di fede che sto facendo nei confronti del calciatore per un impegno che ho assunto” ha infine concluso.