Telenovela Milinkovic Savic, incontro Juve-Lazio immediato

Continua la telenovela legata a Milinkovic-Savic: incontro immediato tra Lazio e Juventus per il centrocampista

Quella di Sergej Milinkovic-Savic sta diventando una vera e propria telenovela che fatica a trovare un punto di svolta.

Il serbo sembra ormai arrivato ai titoli di coda della sua avventura con la Lazio ma di fatto nessun club ha ancora sbloccato la trattativa. Claudio Lotito, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, chiede 35-40 milioni di euro per lasciare andare il suo centrocampista-Una richiesta decisamente troppo alta alla luce del contratto in scadenza nel 2024. Molti club stanno valutando se vale la pena fiondarsi adesso sul serbo o aspettare la prossima sessione estiva di calciomercato per prenderlo a parametro zero. Per la Lazio è un grande rischio ma per il momento il patron Lotito non sembra voler scendere a compromessi.

Juventus, incontro immediato con la Lazio per Milinkovic-Savic

La Juventus non ha ancora aggiunto tasselli al proprio centrocampo e vorrebbe cercare di sbloccare la trattativa con la Lazio.

I bianconeri stanno seguendo diversi giocatori a centrocampo ma non hanno ancora messo le mani concretamente su nessuno dei profili individuati. L’unico nome caldo che circolava in casa Juve era quello di Davide Frattesi, trasferitosi poi all’Inter. Dopo il rinnovo di Adrien Rabot per un’altra stagione, l’obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di aggiungere un profilo di qualità che possa definitivamente elevare il livello del centrocampo. Anche perché la permanenza di Paul Pogba adesso è a grande rischio, vista l’ultima proposta faraonica dall’Arabia Saudita. La Juventus vuole accelerare per Milinkovic Savic e sta cercando la svolta nella trattativa. Come riportato dal giornalista Vincenzo Marangio, infatti, nella giornata di oggi sarebbe previsto un incontro tra Juventus e Lazio per discutere di Milinkovic-Savic. L’incontrò tra le parti dovrebbe svolgersi in tarda mattinata e chissà che non possa essere quello decisivo per aprire le porte dell’affare.