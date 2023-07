Dalla Roma alla Juventus: erede Vlahovic, ribaltone choc

Calciomercato Juventus, continuano le mosse dei bianconeri per puntellare il reparto offensivo. L’incrocio con la Roma non è da trascurare.

Uno dei nodi che è chiamato ad affrontare Cristiano Giuntoli è legato alla vicenda Vlahovic. L’attaccante serbo, che ha calamitato l’interesse di diversi club in Premier League, potrebbe fare le valigie e lasciare la Juventus nel caso in cui i bianconeri dovessero ricevere un’offerta allettante.

La sensazione è che la ‘Vecchia Signora’ non direbbe di no ad un’offerta da almeno 80 milioni per il suo gioiello, il cui feeling con Allegri non è mai sbocciato. Questo spiega il motivo per il quale la Juve è già all’opera e sta sondando diversi profili per sostituire eventualmente l’attaccante serbo. Nelle ultime ore è ritornato in auge – almeno da un punto di vista mediatico – il profilo di Romelu Lukaku. In realtà la prima opzione per il gigante belga resta sempre e soltanto l’Inter, con la Juventus che sembrerebbe essere orientata su altri profili. David del Lille piace e non poco la ‘Vecchia Signora’, ma chiaramente non è l’unico nome sul quale ha messo gli occhi la Juve.

Secondo quanto riferito da Attilio Malena, infatti, dopo i sondaggi esplorativi effettuati diverse settimane fa, la Juventus sarebbe ritornata a farsi viva per Gianluca Scamacca. In uscita dal West Ham, l’ex attaccante del Sassuolo ha già trovato un accordo di massima con la Roma; i giallorossi, però, non hanno ancora raggiunto l’intesa con il club inglese, in quanto vorrebbero intavolare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula non particolarmente gradita dagli ‘Hammers’. Staremo a vedere se l’inserimento della Juve può cambiare le carte in tavola o se invece si tratta solo di una manovra di disturbo.