La Juventus è sparita: affare fatto, manca solo la firma

Il calciomercato della Juventus continua ad infuocare le giornate e le serate dei tifosi bianconeri e degli appassionati di calcio.

Le squadre si stanno radunando alla spicciolata per preparare al meglio il debutto nella prossima stagione. Il 19 agosto prenderà il via il campionato di serie A e tutte le formazioni sono a caccia di rinforzi per presentarsi nel migliore dei modi ai nastri partenza.

La Juventus non è da meno. L’ambizione della società è quella di cancellare al più presto l’ultima stagione. Cercando di conquistare quello scudetto che a Torino manca da troppo tempo. La concorrenza è tanta ed è anche per questo che il nuovo direttore sportivo Giuntoli è a caccia di rinforzi in tutte le zone del campo. Nel corso delle prossime settimane sono attesi i volti nuovi tanto attesi da Allegri e dai tifosi.

Juventus, è fatta per Parisi alla Fiorentina

Una delle priorità del club è quella di trovare i giusti ricambi sulle corsie esterne. Non solo a destra, dove l’addio di Cuadrado è un vuoto che la Juventus dovrà riuscire a colmare in breve tempo. A sinistra come obiettivo i bianconeri si erano posti Fabiano Parisi, laterale dell’Empoli che ha disputato una grande ultima stagione.

Il futuro dell’esterno però non sarà sicuramente a Torino. Come ha infatti sottolineato il giornalista Di Marzio per Parisi è pronta la maglia della Fiorentina. I viola hanno trovato l’accordo con l’Empoli e presto verranno fissate le visite mediche per completare il trasferimento. Secondo gli ultimi rumors all’Empoli dovrebbe andare una cifra di circa 10 milioni di euro più bonus.