Trattativa al traguardo, la Juve perde le ali: manca solo la firma

Calciomercato Juventus, trattativa ormai al traguardo e per la chiusura dell’affare manca solamente la firma. I bianconeri perdono le ali

Un’altra trattativa in fumo. E questa ad un certo punto sembrava fatta a differenza di quella per Milinkovic Savic che però sembrava essere a buon punto. Niente da fare, per adesso l’arrivo di Giuntoli ha portato solamente a delle “delusioni”.

In questo caso parliamo di un esterno che nelle previsioni della società bianconera avrebbe dovuto prendere il posto di Alex Sandro che nonostante il rinnovo è in uscita. Si aspetta per il brasiliano un’offerta – da accettare – dall’Arabia Saudita, anche lui quindi indirizzato verso quel campionato che sta prendendo diversi calciatori importanti e come ultimo il centrocampista della Lazio. Il nome in questione è quello di Parisi, esterno difensivo dell’Empoli che sembra essere ad un passo dal rimanere in Toscana. O almeno così dicono le ultime.

Trattativa al traguardo, Parisi alla Fiorentina

Secondo le informazioni riportate da Di Marzio, l’esterno mancino classe 2000 ormai è ad un passo dall’andare a giocare con Italiano. I dettagli dell’operazione non sono noti, ma nelle ultime ore si è parlato di un accordo sulla base i 10milioni di euro più uno di bonus che avrebbero convinto il presidente empolese Corsi a lasciar partire il giocatore. Insomma, tutto fatto.

E adesso la Juventus deve capire chi prendere nel caso davvero ci fosse l’addio di Sandro che comunque rimane in uscita. Sì, lo stipendio del brasiliano è da levare dal bilancio societario e Giuntoli aspetta l’offerta giusta per poi magari cercare un altro esterno da prendere lì, a sinistra, dopo l’arrivo di Weah che sarà molto probabilmente impiegato dall’altro lato del campo.