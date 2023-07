Magia del Barcellona: scambio scintillante e Juve a mani vuote

La formula del Barcellona manda fuori gioco la Juventus che perde di vista l’obiettivo per la fascia destra

La Juventus è a caccia di nuovi obiettivi, in attesa di formalizzare le cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie che sbloccherebbero definitivamente il mercato in entrata.

Cristiano Giuntoli ha preso confidenza con la dimensione Juve e adesso sta lavorando su nuovi obiettivi per rinforzare la rosa. Sono tanti i nomi nella lista del club bianconero e uno di questi è Ivan Fresneda, uno dei terzini più richiesti nel panorama europeo. Il suo talento ha attirato l’attenzione dei maggiori top club europei tra cui anche la Juventus che, però, deve fare i conti con una concorrenza spietata. Il terzino destro spagnolo è stato uno dei migliori dell’ultima stagione. Con il Real Valladolid ha vissuto la sua prima annata in Liga e si è dimostrato all’altezza di palcoscenici importanti. Tanti club lo stanno seguendo da vicino, uno su tutti il Barcellona che sta studiando il terreno per l’assalto decisivo e avrebbe trovato una formula che potrebbe sbloccare la situazione.

Juventus, il Barcellona si gioca la contropartita per Fresneda

Il club blaugrana ha una situazione economica piuttosto complessa, di conseguenza sarà difficile raggiungere il valore di mercato stabilito dal Real Valladolid che attualmente lo valuta tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Il Barcellona sta studiando una soluzione per inserire una contropartita che possa ammortizzare il costo di Fresneda. Come riportato da ‘elgoldigital’, il giocatore che il club catalano potrebbe inserire è quello di Julian Araujo, difensore statunitense classe 2001. Il giovane difensore è in cerca di spazio e con Xavi non ha trovato un minutaggio adeguato. Bisognerà aspettare la mossa del Barcellona e di conseguenza la risposta del Real Valladolid. Anche il Real Madrid è sul gioiello spagnolo e per la Juventus potrebbe risultare davvero complesso riuscire a spuntarla.