Juventus ‘scippata’ per l’erede di Chiesa: offerta imminente dall’Arabia

La Juventus perde il treno per l’erede di Federico Chiesa: offerta immediata dall’Arabia Saudita e altro addio imminente

l’Arabia Saudita ha messo le mani sul calcio europeo e di giorno in giorno sta monopolizzando il calciomercato.

Dall’arrivo di Cristiano Ronaldo a gennaio, è partita un’ondata di grandi calciatori che hanno scelto di trasferirsi in Saudi Pro League. Un fenomeno che si sta sempre più radicando e che sta mettendo a serio rischio il mercato dei club europei e in particolare italiani. A catena si sono trasferiti in Arabia numerosi big come Benzema, Kanté, Ziyech, Ruben Neves, Firmino, ma anche Kalidou Koulibaly dopo appena un anno dal suo approdo in Premier League. Tanti anche coloro che hanno lasciato la Serie per scegliere l’Arabia: Marcelo Brozovic ha salutato l’Inter dopo 8 stagioni per sposare il progetto dell’Al Nassr. Per ultimo ha lasciato l’Italia Sergej Milinkovic-Savic ma adesso potrebbe essere la volta del primo giocatore italiano che è da tempo uno degli obiettivi della Juventus per l’attacco.

Juventus, anche Berardi verso l’Arabia Saudita: altra beffa

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, Domenico Berardi avrebbe dato il via libera ad avviare la trattativa con l’Al Nassr e starebbe concretamente valutando la proposta.

L’attaccante campione d’Europa è da anni al centro del mercato in Serie A e diverse volte ha avuto la possibilità di fare il salto in squadre come Milan, Juventus, Roma. Alla fine, però, da vero leader ha scelto di rimanere a Sassuolo e di diventare una bandiera del club. Per anni ha portato il club neroverde a competere per obiettivi importanti, riqualificando una squadra proveniente dal basso, contribuendo anche alla crescita di molti giovani come Raspadori, Scamacca, Boga e non solo. Adesso per Berardi potrebbe essere la grande svolta della carriera in termini economici. Un contratto con il club arabo permetterebbe al giocatore di cambiare radicalmente la sua posizione. Il club arabo è quindi pronto a presentare un’offerta ufficiale al Sassuolo per prelevare il giocatore. La situazione è in continua evoluzione. Per la prima volta, però, è davvero concreta la possibilità che Berardi lasci il club neroverde, dopo ben 11 stagione in Emilia-Romagna. Quello che la Juventus aveva individuato come potenziale sostituto di Federico Chiesa potrebbe essere pronto ad approdare in Arabia Saudita.