Calciomercato Juventus, clamoroso Pogba: arrivano 150 milioni

Il futuro di Paul Pogba continua a tenere banco: il rilancio per il centrocampista francese potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola.

Pogba o non Pogba, questo è il dilemma. In queste ore caldissime della sessione estiva di calciomercato, molte delle mosse di mercato dei bianconeri saranno subordinate al futuro della mezzala transalpina, ritornato a calamitare nuovamente le attenzioni mediatiche.

Ritornato alla Continassa per mettersi subito al lavoro in vista della prossima stagione, il francese nello scorso week-end è stato ‘pizzicato’ in Arabia. Ufficialmente per sottoporsi a cure speciali, ufficiosamente per prendere contatto con le strutture organizzative dell’Al-Ittihad. Contatto utile a valutare, dicono i maligni, la prima offerta presentata dagli arabi, che si attesta al momento sui 100 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese, però, lo scenario potrebbe vivere nuovi interessanti colpi di scena.

Come evidenziato dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, in Arabia Saudita vogliono a tutti i costi Pogba, per il quale starebbero preparando un clamoroso rilancio. Per il centrocampista francese sarebbe pronto addirittura un triennale da circa 150 milioni di euro. Dal canto suo la Juventus non ostacolerebbe la cessione; vero è, però, che l’assalto a Milinkovic Savic si è concluso negativamente. Ragion per cui Giuntoli sta già scandagliando il terreno alla ricerca di nuove soluzioni interessanti: Koopmeiners e Samardzic restano piste calde, ma occhio a De Paul e Kessié. Si prospettano ore bollenti.