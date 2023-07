Notte fonda per Inter e Juventus: Mbappé ‘sconvolge’ il mercato

Kylian Mbappé manda fuori gioco Juventus e Inter e ribalta lo scenario per il centravanti

Inter e Juventus potrebbero subire una beffa improvvisa nella corsa al centravanti e indirettamente potrebbe influire Mbappé.

Il giocatore in questione è Romelu Lukaku che continua ad essere uno dei temi centrali del calciomercato estivo. Ad oggi il suo futuro è un rebus ed è difficile capire cosa accadrà da qui a poco. Nella giornata di ieri l’Inter ha presentato un’offerta di 25 milioni per il belga, respinta dal Chelsea che chiede di più. Nei prossimi giorni il club nerazzurro potrebbe rilanciare a 30, sperando in una risposta positiva da parte del club londinese. Parallelamente c’è anche l’interesse da parte di alcune squadre arabe che vorrebbero aggiungere anche Big Rom all’elenco dei calciatori ingaggiati dai campionati europei. Sullo sfondo rimane la Juventus che sta lavorando su un attaccante e valuta anche Romelu Lukaku come opzione valida. Se è vero che l’ex Manchester United ha vissuto una stagione da incubo nella prima parte, condizionato anche dagli infortuni, negli ultimi mesi è tornato ad essere decisivo, realizzando gol pesanti sia in Champions che in campionato. Per questo motivo è tornato a destare interesse in ottica calciomercato. Tanto che un’altra big sarebbe in corsa per Lukaku.

Juventus, non solo l’Inter: anche il Psg si inserisce per Lukaku

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nella corsa a Lukaku si sarebbe aggiunto il Paris Saint-Germain.

Il club parigino è alla ricerca di un nuovo attaccante da aggiungere alla rosa. Fin ora il Paris si è concentrato principalmente sulla difesa, con gli innesti di Skriniar e Lucas Hernandez. Inoltre è arrivato Marco Asensio dal Real Madrid, per alzare la qualità tra le linee e sopperire, se pur solo in parte, alla partenza di Leao Messi. In vista dell’addio ormai quasi certo di Kylian Mbappé, il PSG ha esigenza di trovare un nuovo centravanti e Romelu Lukaku è un nome che la società francese starebbe valutando. Giocatore forse atipico rispetto al gioco del Paris Saint-Germain ma sicuramente uno che sa come far gol, sfruttando il suo immenso strapotere fisico. Lukaku ha sempre ribadito la sua volontà di tornare all’Inter, mettendo i nerazzurri anche davanti alle offerte faraoniche dell’Arabia Saudita. L’inserimento del PSG potrebbe cambiare le cose e condannare anche la Juventus.