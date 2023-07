Calciomercato Juventus, ecco il jolly fantasia: 25 milioni ed è bianconero

La Juventus potrebbe ripescare il cosiddetto jolly come sostituto di Sergej Milinkovic-Savic, visto che il sergente è in direzione Arabia.

La Juventus sta attivamente cercando di rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione, e con la possibilità che Milinkovic-Savic sfumi a causa del suo sempre più vicino passaggio in Arabia Saudita, i dirigenti bianconeri stanno già valutando le alternative. Uno dei nomi che emerge come possibile candidato è quello di Samardzic, un talentuoso centrocampista che sembra essere l’uomo giusto al momento giusto per il club.

Come si legge anche dalle indiscrezioni, adesso, Samardzic si sente pronto per fare il salto in una grande squadra e la Juventus sembra essere la destinazione ideale per lui. Con un’identikit che risponde perfettamente alla visione del direttore sportivo Giuntoli, il giovane centrocampista possiede già la qualità e l’ambizione necessarie per sfidare i grandi palcoscenici del calcio.

Un ‘nuovo’ nome in mediana: Samardzic al posto di Sergej

Ciò che rende Samardzic particolarmente interessante è anche la sua valutazione accessibile. L’Udinese, attuale club di appartenenza del giocatore, ha impostato un prezzo di 25 milioni di euro, che potrebbe risultare vantaggioso per la Juventus. Questo permetterebbe al club di investire in un giovane talento senza dover fare una spesa eccessiva sul mercato.

La Vecchia Signora è consapevole dell’importanza di rinforzare il centrocampo, e Samardzic sembra essere una scelta promettente per soddisfare tali esigenze. La sua giovane età, combinata alla sua maturità calcistica, suggerisce che potrebbe integrarsi rapidamente nella squadra e apportare un contributo significativo. La Juventus, con la sua lunga storia di successi, si impegna costantemente a migliorare il suo roster e a rimanere competitiva sia a livello nazionale che internazionale. Se l’operazione per Milinkovic-Savic dovesse sfumare, come sembra, Samardzic potrebbe rappresentare una soluzione valida e affascinante per rafforzare il centrocampo della squadra.