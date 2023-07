Pogba in Arabia, la comunicazione è arrivata: “150 milioni”

Pogba in Arabia, il centrocampista bianconero potrebbe lasciare Torino a distanza di appena un anno dal suo ritorno.

E se il tanto atteso “Pogback” fosse stata solo un’illusione? Dall’Arabia Saudita continuano a tentare Paul Pogba, che potrebbe (di nuovo) dire addio alla Juventus dopo una sola stagione. Il centrocampista francese era arrivato in pompa magna un’estate fa, a zero dal Manchester United, proprio il club a cui la Signora l’aveva ceduto nel 2016.

Il ritorno del “Polpo” finora si è rivelato, ahinoi, un flop clamoroso. I tifosi avevano ancora negli occhi le sue giocate – Pogba è stato uno dei giocatori più amati a cavallo della gestione Conte e la prima di Allegri – ma per ora sono destinate a rimanere solamente un ricordo. Già, perché gli infortuni, che l’avevano condizionato anche in Inghilterra, l’hanno pesantemente limitato. Prima il problema al menisco, poi altri guai muscolari: fatto sta che il nazionale transalpino ha giocato a malapena una manciata di minuti, non potendo dare il suo contributo in una stagione avara di soddisfazioni.

Pogba in Arabia, il giornalista francese: “Ci sta pensando”

Pogba vuole riscattare la stagione deludente ed per questo che ha fatto ritorno in anticipo alla Continassa. Ma l’offerta degli arabi, arrivata quasi all’improvviso, lo sta facendo vacillare. C’è un club saudita, a quanto pare l’Al-Ahli, pronto a ricoprirlo d’oro pur di portarlo a giocare in Medio Oriente, nella Saudi Pro League.

Il ricchissimo fondo Pif gli avrebbe appena proposto un triennale da 150 milioni di euro, che Pogba potrebbe finire per accettare. Secondo il giornalista di TeamFootball.fr, Thibaud Vezirian, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch, il giocatore bianconero “ci sta pensando”. Vezirian ha poi aggiunto che “per me il centrocampista lascerà la Juve e si trasferirà in Arabia Saudita”.