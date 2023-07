Juventus spazzata via: il bomber ‘sceglie’ la squadra del cuore

Calciomercato Juventus, uno dei giocatori in lista del direttore sportivo avrebbe, però, espresso una preferenza precisa.

Come si legge dall’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, nel futuro del bomber, adesso, sembrano già esserci le idee chiare.

Già seguito da diverso tempo proprio dall’entourage mercato dei bianconeri, il suo ritorno in Serie A, dopo la parentesi inglese, sarebbe prossimo ma, a quanto pare, con una volontà precisa in un luogo preciso: la Roma di José Mourinho.

Scamacca esce allo scoperto: “Roma è casa”

Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 del West Ham e della nazionale azzurra, parla del possibile ritorno in Serie A, facendo un riferimento diretto su quale potrebbe essere, almeno secondo le sue preferenze, la prossima destinazione. Ecco cosa ha detto, come riferisce il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport:

“Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene. Per me Roma è casa. E Totti, l’idolo da bambino. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mourinho mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora“. La preferenza di Scamacca per la Roma potrebbe essere attribuita anche alla possibilità di giocare in una squadra di alto livello e di essere allenato da un tecnico come José Mourinho, noto per la sua capacità di sviluppare il potenziale dei giocatori. È importante sottolineare che, al momento, si tratta ancora di trattative in corso e nulla è stato ufficializzato. Le dinamiche del mercato possono essere complesse e soggette a cambiamenti improvvisi. Saranno necessari ulteriori sviluppi e negoziati per definire il futuro di Scamacca e la sua eventuale destinazione in Serie A ma la Roma, adesso, è sicuramente in pole.