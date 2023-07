Ci sono delle novità riguardo il calciomercato della Juventus. Giuntoli è pronto a cedere due giocatori.

Non solo in entrata, ci saranno dei grandi movimenti anche in uscita. L’obiettivo della dirigenza è recuperare almeno 80 milioni di euro dalle cessioni degli esuberi. Un progetto ambizioso che Giuntoli sta portando avanti. Ecco le ultimissime riguardo la doppia cessione di due calciatori che sono pronti a restare in Serie A.

Può essere questa la settimana giusta per chiudere la doppia operazione in uscita. C’è un club italiano che sta facendo sul serio per prendere dalla Juventus il giovane talento. Proseguono i contatti tra le due società con Giuntoli disposto a cedere l’enfant prodige, esploso nell’ultima stagione. Le parti stanno definendo i dettagli di quest’addio che potrà fruttare alla Juventus almeno 15 milioni di euro.

Calciomercato: addio Juventus, restano entrambi in Serie A

Grandi manovre in casa Juventus. Giuntoli s’è presentato ufficialmente alla piazza, rivelando la sua passione per i colori bianconeri, e adesso è a lavoro per completare le prime operazioni di calciomercato. C’è qualche novità riguardo le uscite, ecco tutti i dettagli in merito a questo doppio addio che potrebbe concludersi già nei prossimi giorni.

Da Salerno rilanciano l’indiscrezione relativa alla doppia operazione che il ds De Sanctis sta portando avanti con Giuntoli. L’obiettivo del dirigente è quello di portare alla Salernitana Miretti. Nei discorsi tra le due società è saltato fuori anche il nome di Ranocchia, la scorsa stagione in prestito al Monza. I due centrocampisti potrebbero andare alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Operazione imbastita da tempo e vicina alla conclusione. Come rivelato da Salerno Today, la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per buona pace di Morgan De Sanctis che sta spingendo soprattutto per Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero, protagonista la scorsa stagione con 40 presenze, è una priorità per Paulo Sousa che ha già manifestato il suo interesse nei confronti del giovane talento juventino. L’operazione potrebbe concludersi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, e contro riscatto a favore dei bianconeri. Inoltre, nell’affare potrebbe rientrare anche Ranocchia che potrebbe trasferirsi alla Salernitana in prestito secco. Un doppio asse sulla via Torino Salerno, Giuntoli è pronto a chiudere la doppia cessione.