No all’Arabia: la Juventus anticipa l’Inter e piazza il colpaccio

No all’Arabia, il centrocampista non ha intenzione di andare a giocare nella Saudi Pro League. Possibile ritorno in Italia per lui.

Sfumato l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, che ha preferito lasciare l’Europa ed accettare la proposta “indecente” dei sauditi dell’Al-Hilal, la Juventus guarda altrove per rinforzare il suo centrocampo. L’innesto del serbo sarebbe stato perfetto per dare sia muscoli che qualità alla mediana di Massimiliano Allegri, ma bisognerà giocoforza dirigersi su altri tipi di profili. E potrebbero tornare d’attualità alcune idee che sembravano ormai tramontate.

Tra quelli che potrebbero fare al caso del tecnico livornese è Franck Kessié. L’ex milanista lo scorso anno fu cercato anche dai bianconeri quand’era ormai noto che si sarebbe liberato a parametro zero. Ma alla fine la spuntò il Barcellona, trovando l’accordo con il centrocampista ivoriano e portandolo in Catalogna. La prima stagione dell’ex rossonero in blaugrana non è stata tutta rose e fiori. Non è riuscito a soffiare il posto a titolarissimi come Busquets o Pedri, accontentandosi di partire spesso dalla panchina. A suo modo, tuttavia, è comunque risultato decisivo, segnando un gol importantissimo contro il Real Madrid.

No all’Arabia, la Juventus ripensa a Kessié

La rete realizzata contro i Blancos ha permesso al Barça di andare in fuga, staccare i rivali e porre le basi per la vittoria del titolo, il primo dopo quattro anni di digiuno.

Ma, nel complesso, Kessié ha giocato molto poco. Addirittura meno di quelle che erano le previsioni. Non è da escludere, dunque, che il Barcellona possa decidere di cederlo a distanza di un anno dal suo sbarco nella città catalana. Nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta di circa 30 milioni dall’Arabia Saudita. L’ex giocatore del Milan è finito nel mirino dell’Al-Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. L’intenzione dell’ivoriano, però, è quella di restare in Europa. Secondo il portale 90min.com, sulle sue tracce ci sarebbero diverse squadre italiane, tra cui la Juventus e l’Inter.