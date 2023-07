Weah ha tracciato la strada: blitz Juventus per un nuovo figlio d’arte

Juve, si riparte dal centrocampo. La perdita “araba” di Milinkovic-Savic spinge verso un’accelerata alternativa. Cristiano Giuntoli il nome ce l’ha. Emozionante.

La batosta Milinkovic-Savic, improvvisa e dolorosa, dovrà essere superata al più presto. Quel centrocampo stellare e possente, tecnico e capace anche di pesare sottoporta, formato dallo stesso centrocampista ex Lazio, da Pogba redivivo e dal neo contrattualizzato Rabiot, si è sciolto sotto il sole cocente della Continassa.

Ma da lì intende comunque ripartire Cristiano Giuntoli. Da quell’idea di un centrocampo che sappia unire qualità e prestanza fisica, nonché un buona dose di gol che non fanno mai male, soprattutto per una squadra anemica dal punto di vista realizzativo come la Juventus della passata stagione. Le idee non mancano di certo ma, come per Milinkovic-Savic, occorre che vi siano i fondi necessari per l’acquisto.

Il centrocampo bianconero è riuscito brillantemente a confermare, anche se per un solo anno, per il momento, il miglior elemento della passata stagione, ovvero Adrien Rabiot. Rimane la gigantesca incognita chiamata Paul Pogba e per quella sarà necessario attendere la tournée americana per provare a stilare le prime, e concrete, valutazioni. Forse. Un altro elemento di qualità e peso comunque la Juventus intende portarlo a casa.

E’ giovane, forte fisicamente e tecnicamente. Capace di impostare il gioco così come efficace in fase realizzativa. In più ha un cognome marchiato di bianconero. E’ lui il preferito di Giuntoli: Khéphren Thuram.

Juve, si riparte dal centrocampo

Khéphren Thuram, classe 2001, è un centrocampista del Nizza e della nazionale francese. E’ il secondogenito di Lilian Thuram, ex difensore centrale del Parma e della Juventus, oltreché della nazionale francese, e fratello minore di Marcus Thuram, acquistato qualche giorno fa dall’Inter.

L’insider bianconero Enganche rilancia il suo nome come il primo della lista di Cristiano Giuntoli per il nuovo centrocampo bianconero. Vi sarebbero già stati contatti tra il direttore dell’Area sportiva della Juventus e i dirigenti del club francese. Anche in questo caso, però, i club concorrenti non mancano. Non sembra esserci l’Arabia Saudita sullo sfondo, come invece accaduto per Milinkovic-Savic, ma club comunque importanti della Premier League, Liverpool su tutti.

Il mercato è solito regalare imprevisti, per questo conviene sempre tenere a portata di mano valide alternative. Nel caso della Juventus queste portano a profili quali Koopmeiners, Samardzic e Kessie. Profili non esattamente simili, ma ognuno con delle peculiarità che potrebbero ben inserirsi nel futuro centrocampo bianconero. Pertanto proseguono le valutazioni anche se, al momento, la suggestione Khéphren Thuram è quella che attizza di più Cristiano Giuntoli.