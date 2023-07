Svolta storica in casa Juventus: ecco chi sarà il nuovo capitano

La Juventus avrà un nuovo capitano dalla prossima stagione: dopo una dinastia italiana, la fascia sarà di uno straniero

La Juventus avrà un nuovo capitano per la stagione 2023/2024 e dopo ben 58 anni non sarà un calciatore italiano.

Come riferito da Romeo Agresti, il nuovo capitano della Juventus dalla prossima stagione sarà Danilo. Il difensore brasiliano è diventato un perno del club bianconero, non solo dal punto di vista tecnico ma anche in termini di leadership e personalità all’interno del gruppo. Di fatto un allenatore in campo che si è preso sulle spalle una squadra fatta di tanti giovani in un momento sportivamente molto complesso per il club. Danilo ha dimostrato un grande attaccamento ai colori bianconeri, nonostante sia a Torino da soli 4 anni.

Il brasiliano erediterà la fascia da Leonardo Bonucci, se pur nell’ultima stagione l’abbia già indossata spesso.

Era dal 1965 che la Juventus non avesse un capitano straniero. L’ultima volta la fascia l’aveva indossata Omar Sivori, italo-argentino capitano del club bianconero dal 1957 al 1965. Dopo di lui l’hanno indossata Castano, Salvadore, Anastasi, Furino, Scirea, Cabrini, Brio, Tacconi, Baggio, Vialli, Conte, Del Piero, Buffon, Chiellini e Bonucci. Adesso toccherà a un brasiliano e si tratta dell’esperto difensore ex Real Madrid e Manchester City, Danilo che ha ancora due anni di contratto col club bianconero e sarà uno dei perni di Massimiliano Allegri anche per la prossima stagione.