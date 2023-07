Vlahovic più 21 milioni di euro: clamoroso Juve, sta succedendo di tutto

Calciomercato Juventus, si andrebbe già verso l’accordo tra le parti per una cifra record più contropartita.

Secondo fonti vicine alla trattativa, direttamente dal ‘Dailymail’, la Juventus sarebbe disposta a cedere il suo attaccante stellare Dusan Vlahovic al Chelsea per una cifra record di 21 milioni di sterline.

Tuttavia, c’è un’importante clausola che potrebbe scatenare una vera e propria rivoluzione nel calciomercato: il Chelsea dovrebbe includere l’attaccante belga Romelu Lukaku come parte di un accordo di scambio.

Lukaku più 21 milioni: Così si sblocca l’operazione Vlahovic – Chelsea

L’interesse per Vlahovic, giovane attaccante serbo, è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, con diverse squadre di alto livello europeo che hanno manifestato il loro interesse per l’attaccante. Tuttavia, sembra che il Chelsea sia il club che ha mostrato il maggiore interesse e che abbia iniziato i contatti con la Juventus per concludere l’affare.

Secondo le fonti, la Juventus valuta molto il potenziale di crescita di Vlahovic e crede che possa diventare uno dei migliori attaccanti del mondo. Tuttavia, il club italiano sarebbe disposto a cederlo al Chelsea se questo dovesse includere Lukaku nell’accordo di scambio. Lukaku, che ha recentemente fatto ritorno al Chelsea dopo una proficua esperienza all’Inter, è uno dei migliori attaccanti al mondo e la sua inclusione nell’affare sarebbe un colpo importante per la Juventus. La cifra di 21 milioni di sterline offerta dal Chelsea per Vlahovic rappresenterebbe una cifra record per il calciatore serbo e potrebbe rappresentare un affare incredibile per il club inglese. Tuttavia, l’inclusione di Lukaku renderebbe l’affare ancora più interessante per la Juventus, che otterrebbe un attaccante di classe mondiale come parte dello scambio. Per ora, i tifosi di entrambe le squadre dovranno aspettare con trepidazione ulteriori sviluppi e notizie ufficiali riguardo a questa possibile trattativa. Nel frattempo, il calcio mondiale resta in attesa di vedere come si evolveranno le dinamiche del calciomercato e quali altre sorprese potrebbero essere in serbo per i fan di entrambe le squadre con il nuovo direttore Giuntoli già nel pieno del lavoro.