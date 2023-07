Calciomercato, niente Milan: colpo da 15 milioni per la Juventus

Colpo da 15 milioni per la Juventus, Giuntoli beffa il Milan e prenota l’attaccante: ecco le ultimissime su questo nuovo acquisto.

L’attenzione massima del neo dirigente bianconero è sul calciomercato in uscita. La Juventus ha una lunga lista di esuberi da piazzare. Dalla società sono arrivati segnali poco confortanti: Giuntoli dovrà cederli tutti e abbassare anche il monte stipendi. Stop a spese folli, ecco perché i nuovi obiettivi sono giocatori giovani e di talento con un grande potenziale. In attacco è stato già prenotato un vecchio obiettivo del Milan: affare complessivo da 15 milioni di euro.

Duttile tatticamente, l’attaccante svizzero può giocare su tutto il fronte offensivo ed essere adattato anche come esterno. Una mossa a sorpresa, quella di Cristiano Giuntoli, con il giocatore che ha già aperto al suo trasferimento alla Juventus. Le parti hanno concordato anche l’eventuale prezzo del cartellino, non inferiore a 15 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2024, del classe 2000, favorisce la Juventus che può acquistarlo ad un prezzo di saldo e avere la meglio anche sulle concorrenti grazie ad un accordo stretto tra l’agente e Cristiano Giuntoli.

Nuovo attaccante Juve: affare da 15 milioni, ecco chi arriva

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Giuntoli è pronto a chiudere per portare alla Juventus Okafor del Salisburgo.

Come riportato dalla Spagna, la Juventus si prepara a fare un’offerta da 15 milioni di euro per il 23enne attaccante del Salisburgo Noah Okafor. Gli austriaci sono pronti a valutare l’eventuale proposta anche perché il giocatore ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Ecco perché la società ha necessità di piazzare l’attaccante in questa sessione estiva di calciomercato. In passato anche il Milan s’era interessato al calciatore, salvo poi puntare su altri obiettivi di mercato. Adesso la Juventus ha la strada spianata e può provare a prendere Okafor dal Salisburgo ad un prezzo di saldo. Giuntoli ha già tracciato la linea e attende il momento giusto per entrare in azione. Cosa serve per l’arrivo alla Juventus di Okafor? Le cessioni di Mckennie, Arthur, Zakaria e Bonucci che dovranno sbloccare il mercato in entrata dei bianconeri.