Non solo Bonucci: via libera Juventus, nuova bomba sulla cessione

Ci sono delle novità sul calciomercato in uscita della Juventus. C’è l’annuncio riguardo la cessione, ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa.

Arriva il via libera di Massimiliano Allegri che ha messo ufficialmente alla porta il giocatore che non rientra più nei piani della società. C’è un forte interesse da parte di due big di Serie A che sono pronte a prenderlo dalla Juventus nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Toccherà a Giuntoli fare il prezzo e massimizzare il più possibile dalla sua cessione.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, è in atto una vera e propria battaglia tra i due club che sono pronti a contendersi il calciatore della Juventus. Allegri ha deciso di non puntare su di lui ed è per questo motivo che Cristiano Giuntoli sta cercando di piazzarlo a titolo definitivo in qualche club italiano. L’interesse non manca, anche considerando il talento del ragazzo che fino a qualche anno fa era qualificato come il futuro titolare della Nazionale italiana. Dopo qualche stagione sottotono il suo nome è finito fuori dai radar di Mancini ma adesso il calciatore è pronto a ripartire con le due big che sono pronte a scommettere su di lui.

Calciomercato Juventus: lo stanno prendendo

C’è la svolta riguardo la cessione di Luca Pellegrini che è pronto a lasciare la Juventus in maniera definitiva. Dopo una stagione passata in prestito tra Eintracht Francoforte e Lazio, il calciatore scuola Roma cerca continuità ed è per questo motivo che potrebbe trasferirsi a titolo definitivo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Ci sono tre squadre su di lui, tra queste due sono italiane.

Allegri ha già fatto sapere di non voler confermare in squadra Luca Pellegrini che può lasciare subito la Juventus. Il terzino sinistro non rientra nei piani dell’allenatore che ha deciso di puntare su altri calciatore. Ecco perché Giuntoli proverà a cederlo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Su Pellegrini c’è sempre la Lazio, che non è sicura di arrivare all’esterno dell’Az Alkmaar Kerkez che ha una valutazioni di 15 milioni di euro. Ecco perché il piano B di Lotito è puntare su Pellegrini che è già è stato alla Lazio nel corso degli ultimi sei mesi e che è tornato alla Juventus dopo la fine del prestito. Sullo sfondo, secondo quanto riportato da Foot365, ci sono anche Nizza e Milan che seguono con estrema attenzione Luca Pellegrini della Juventus.