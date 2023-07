Vlahovic via, arriva subito l’erede: la Juventus ‘guadagna’ 20 milioni

Addio Vlahovic. Da tempo il nome del numero 9 bianconero campeggia sulle prime pagine dei giornali e siti specializzati. In caso di cessione ecco chi lo sostituirà!

I tifosi della Juventus dovranno farci il callo, se già non l’hanno fatto. Insieme alle torride temperature l’estate bianconera porterà con sé un mercato complicato, dove le probabili buone notizie arriveranno decisamente dopo quelle che avranno inferto un duro colpo ai cuori juventini.

Addii annunciati da settimane ed ogni giorno come il giorno giusto per il verdetto ufficiale, il comunicato che annuncia l’avvenuta cessione Top. Dusan Vlahovic è sempre lì, in prima pagina. Sempre sul punto di partire con le uniche novità che riguardano le cifre, ondeggianti, che la Juventus richiederebbe per avviare una trattativa e la squadra che con più interesse lo sta tallonando al momento.

Dopo la fiammata proveniente dalla Premier League, più precisamente da Londra, quartiere Chelsea e l’interesse contenuto, ma concreto del Bayern Monaco, che ora sembra invece concentrato sull’affare Kane, un altro top club europeo si è messo alle calcagna del centravanti serbo della Juventus. Dusan Vlahovic è un profilo che il nuovo allenatore del Paris Saint Germain, Luis Enrique, stima enormemente.

Addio Vlahovic, destinazione Parigi?

La formazione parigina è alle prese con il caso Mbappé ed è, comunque, alla ricerca di un centravanti di qualità. Il giornalista Ignazio Genuardi ci informa di come il PSG sia ormai prossimo a sferrare l’attacco al centravanti serbo della Juventus.

Quale sarà, a quel punto, la mossa di mercato bianconera? Cristiano Giuntoli è sempre sul chi vive. Sa che l’affare Vlahovic si può sbloccare da un momento all’altro. Le cifre sono chiare, forse. Per meno di 80 milioni di euro il centravanti serbo, classe 2000, non lascerà Torino. Ma il PSG non ha mai avuto problemi di liquidità. Il direttore sportivo bianconero ha, da tempo, individuato anche chi andrebbe poi a sostituire Vlahovic.

Jonathan David è l’attaccante canadese del Lilla, classe 2000 e il prospetto numero uno nella lista di Cristiano Giuntoli come possibile nuovo centravanti della Juventus. Coetaneo dell’attaccante serbo, nel 2021 David è diventato campione di Francia con il Lilla. Giocatore dotato di grande abilità tecnica, ha un buon fiuto del gol. Ottimo anche in fase di impostazione, è un elemento ormai pronto al grande salto.

La sua valutazione, però, non è da sottovalutare, 60 milioni di euro. In questo caso al neo direttore sportivo Giuntoli verrà richiesto un miracolo supplementare. Non soltanto, infatti, incassare la somma prestabilita per Dusan Vlahovic ma anche trovare la formula di pagamento migliore per l’importante, eventuale, investimento per Jonathan David.