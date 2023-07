Adesso ci siamo: Vlahovic vola via, le cifre dell’accordo

Juventus, Vlahovic è ai saluti. Forse. La trattativa teorica più estenuante di questa sessione di mercato è sul punto, finalmente, di intravedere lo striscione d’arrivo.

L’estate non è soltanto il periodo dei tormentoni musicali, anche con il calciomercato, con le sue storie infinite, non si scherza di certo.

Non vi è sessione estiva dove non compaia una trattativa che assomigli alla tela di Penelope, sempre lì sul punto di completarsi fino al momento in cui tutto si disfa, inspiegabilmente, per ricominciare a tessere la trattativa il giorno seguente. Il caso Dusan Vlahovic sembra ripercorre il sentiero lastricato di difficoltà, di false notizie, di depistaggi che rendono infinitamente lunga una trattativa.

Da settimane ormai si parla incessantemente di una sua imminente cessione che però non arriva mai a conclusione. La Juventus ha da tempo fissato il prezzo del centravanti serbo, classe 2000 e il suo prezzo lo conoscono bene diversi top club europei interessati al numero 9 bianconero. Ora, nuovamente, sembra che si sia arrivati ad un momento cruciale, il tempo in cui, da un istante all’altro, può arrivare il fatidico comunicato ufficiale.

Sono ore caldissime, dal momento che sembra che non vi sia soltanto un club a inseguire il centravanti serbo ex viola, bensì due, con la Juventus che preferirebbe cedere il suo campione in Premier League, mentre Dusan Vlahovic avrebbe già un accordo con un altro club. Andiamo però con ordine cercando di fare il punto della situazione Vlahovic.

Juventus, Vlahovic è ai saluti

Nel corso di queste settimane diversi top club sono stati accostati a Dusan Vlahovic. Dal Chelsea al Bayern Monaco per finire al Paris Saint Germain.

Proprio il club inglese e le regina della Ligue 1 si starebbero affrontando a viso aperto per accaparrarsi il centravanti bianconero. Secondo quanto risulta al noto esperto di mercato, Nicolò Schira, il PSG è molto interessato a Dusan Vlahovic, profilo assai stimato dal neo allenatore del club francese, Luis Enrique. Per l’attaccante serbo è già pronto un contratto quinquennale da 10 milioni di euro netti annui.

Per questo, a breve, il club francese inizierà la trattativa con la Juventus, la cui richiesta per il suo centravanti è sempre la medesima, ovvero 80 milioni di euro. La Juventus, però, preferirebbe cedere il suo attaccante al Chelsea per chiudere eventualmente, e parallelamente, la trattativa per portare a Torino Romelu Lukaku. A breve giro di posta, però, la trattativa Juventus-Paris Saint Germain per Dusan Vlahovic potrebbe chiudersi.

Il condizionale è più che mai d’obbligo, specie per una vicenda complessa di mercato come quella che da settimane coinvolge la Juventus e il suo centravanti serbo. Suo, comunque, ancora per poco.