Clamoroso Juventus, incontro con Allegri: si discuterà la risoluzione del contratto

Si intravede uno scenario inaspettato in casa Juventus: incontro con Massimiliano Allegri per la possibile risoluzione contrattuale

Gli ultimi giorni della Juventus sono stati decisamente ricchi di sorprese: dall’esclusione di Leonardo Bonucci, che dovrà allenarsi a parte non facendo più parte del nuovo progetto tecnico, a Romelu Lukaku.

Il centravanti belga avrebbe aperto ai bianconeri e l’Inter sembra essersi tirata fuori dalla corsa, risentita dal comportamento del calciatore. Intanto, però, nell’aria rimane il possibile addio di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano ha declinato proposte faraoniche dall’Arabia Saudita ma da quando Cristiano Giuntoli è arrivato a Torino, l’aria sembra essere cambiata e il taglio netto di giocatori come Bonucci ne è la prova. Allegri ha manifestato dal primo momento la volontà di rimanere alla guida del club bianconero anche nella prossima stagione, nonostante le numerose critiche arrivate soprattutto da una fetta dei tifosi. Il rifiuto del trasferimento in Saudi Pro League è stato segnale netto da parte dell’allenatore ma adesso qualcosa sembra essere cambiato.

Juventus-Allegri, possibile risoluzione contrattuale

Secondo quanto riportato da ‘footballnews24.it’, la posizione di Massimiliano Allegri sarebbe nuovamente in bilico.

Sullo sfondo ci sarebbe la clamorosa possibilità che la Juventus possa arrivare alla risoluzione contrattuale con l’allenatore toscano. Allegri avrebbe in programma un incontro con la società per discutere la situazione e la possibilità di risoluzione del contratto prima dell’inizio della prossima stagione. Con la possibilità di trovare un accordo che vada bene a entrambe le parti. Negli ultimi mesi si sono alternati diversi nomi per prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconera: da Luis Enrique a Raffaele Palladino, da Antonio Conte a Igor Tudor. Quest’ultimo rimane una delle ipotesi più concrete, visto anche il suo passato in bianconero sia da calciatore che da vice allenatore di Andrea Pirlo. L’eventuale scenario che vede protagonista Allegri, potrebbe riaccendere l’interesse della Vecchia Signora per l’allenatore ex Udinese e Verona.