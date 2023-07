Doppio accordo Lukaku-Juve da quasi 80 milioni: cosa manca per il sì

I tifosi della Juventus hanno grandi aspettative in queste settimane visti i sicuri movimenti di mercato che attendono la loro squadra del cuore.

La società bianconera è in una fase di pieno rinnovamento. La squadra di Allegri accoglierà presto dei volti nuovi in organico, con la speranza che i nuovi acquisti possano prenderla sempre più forte e competitiva.

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è ormai al lavoro da qualche tempo per portare alla corte dell’allenatore livornese quei giocatori adatti alle sue idee di gioco. Tante trattative in ballo che potrebbero essere definite già nel corso dei prossimi giorni. Allo stesso tempo però non bisogna dimenticare che la Juventus sarà molto impegnata anche sul fronte delle cessioni. Inevitabili per fare cassa e dunque recuperare un tesoretto da investire poi in altre operazioni. Con diversi nomi, alcuni anche eccellenti, che sono destinati a fare le valigie visto che nella prossima stagione giocheranno senz’altro altrove.

Juventus, Lukaku apre: non risponde all’Inter

Ma ad entusiasmare i tifosi sono senz’altro gli acquisti, anche perché – come riportato in prima pagina oggi da Tuttosport – la Juventus sarebbe davvero ad un passo dal mettere a segno il colpo Lukaku, soffiandolo ai rivali dell’Inter. Un vero e proprio colpo di scena.

Riepiloghiamo. L’Inter ha offerto al Chelsea in totale 40 milioni di euro (compresi bonus), la stessa che avrebbe offerto anche la Juventus, condizionando l’affare alla cessione di Vlahovic da effettuare entro il prossimo 4 agosto. La vera novità è che sarebbe cambiata la volontà del calciatore, tant’è che non avrebbe più risposto ai suoi contatti interisti. Un dietrofront dunque che lascia spiragli affinchè possa accasarsi in bianconero. Con il club torinese che sul piatto avrebbe messo sul piatto 11 milioni di euro a stagione netti come stipendio. Un affare totale da circa 80 milioni di euro che sarebbe senz’altro il colpo dell’estate.