Erede Cuadrado, la Juventus scocca la freccia: blitz per la firma

Questi giorni di metà luglio per la Juventus saranno caldissimi e non soltanto dal punto di vista metereologico.

La società bianconera in questa fase è impegnata in una profonda fase di rinnovamento dell’organico. Acquisti e cessioni che serviranno ad abbassare l’età media della squadra e anche a tenere in ordine i conti economici, abbassando magari il monte ingaggi.

Qualche colpo la Juventus lo ha già messo a segno, ora i tifosi si aspettano ovviamente che nelle prossime settimane, o ancor meglio nei prossimi giorni, possano arrivare altri elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero. La certezza è che per puntare alla vittoria del prossimo scudetto, obiettivo che Allegri i suoi ragazzi si sono posti, ci sarà bisogno di fatto di innesti in tutte le zone del campo. Soprattutto per quanto riguarda la difesa, considerando l’addio di Cuadrado e quello molto probabile di Bonucci, che è stato messo ai margini della rosa.

Juventus, Holm il prescelto per sostituire Cuadrado

Giuntoli dovrà concentrare le sue attenzioni sulle corsie esterne. A destra la Juventus non potrà più contare sull’eclettismo di un calciatore importante come Cuadrado. Non certo semplice riuscire a trovare il suo sostituto. Tanti nomi sono stati fatti nel corso delle ultime settimane ma adesso il club pare intenzionato ad affondare il colpo.

Il giornalista Alfredo Pedullà a Sportitalia ha sottolineato come nella giornata di lunedì dovrebbe andare in scena un incontro tra la Juventus e lo Spezia per parlare di Emil Holm. Il laterale svedese, 23 anni, è un calciatore che conosce bene il campionato italiano ed è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Tant’è che oltre ai bianconeri ci sono anche l’Inter e un paio di club di Premier League interessati a lui. Vedremo dunque se questo affare andrà in porto, come detto questi prossimi giorni saranno decisivi per diverse trattative.