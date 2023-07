Marotta si vendica della Juventus: scatto furioso dell’Inter

Per il calciomercato della Juventus sono ormai giorni caldissimi, forse quelli decisivi per la costruzione della squadra per il prossimo torneo.

Poco più di un mese manca per l’inizio della prossima serie A. Quest’anno la formazione allenata da Massimiliano Allegri vuole candidarsi allo scudetto, riportare il tricolore a Torino sarebbe fondamentale per regalare una grande soddisfazione alla tifoseria bianconera.

Considerato che anche la concorrenza si sta rinforzando molto sul mercato, la Juventus dovrà essere molto brava a trovare le pedine giuste da regalare a mister Allegri. Tanto lavoro dunque da fare per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Impegnato in queste fase a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani del club prima di stringere sugli obiettivi che la Juve si è prefissata.

Juventus, sarà duello con l’Inter per Holm

Non è affatto un mistero che una delle priorità della Juventus sia quella di puntellare le corsie esterne. Sia a sinistra che a destra, dove c’è un vuoto da riempire. Quello legato all’addio di Cuadrado, andato via per fine contratto. Serve l’erede del colombiano e la società bianconera lo ha individuato in Holm, laterale dello Spezia appena retrocesso in serie B.

Il nazionale svedese, 23 anni, è appetito da diverse squadre. Ma il giornalista di calciomercato.it Alessio Lento spiega come “ad oggi, WestHam e Brighton di De Zerbi non hanno mosso passi concreti e ufficiali per Holm dello Spezia. Inter ha acquisito un leggero vantaggio sulla Juve che, comunque, resta in corsa per l’esterno”. Nei prossimi giorni si dovrà dunque decidere se affondare o meno il colpo.