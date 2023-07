Obiettivo centrato e proposta ritirata: Lukaku-Juventus, arriva la svolta

Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco: le ultime indiscrezioni riferite da Sky Sport.

L’irruzione della Juventus per Romelu Lukaku ha fatto letteralmente saltare il banco. Quando l’Inter sembrava ad un passo dal mettere le mani sull’attaccante belga, i bianconeri sono usciti allo scoperto, trovando di fatto l’accordo con il calciatore sulla base di un contratto quadriennale a doppia cifra.

Anche con i Blues l’intesa è vicinissima, sulla base di un acquisto a titolo definitivo che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro. La condicio sine qua non dello sbarco di ‘Big Rom’ a Torino, però, è rappresentata dall’addio di Vlahovic: il serbo fa gola a diversi club, Paris Saint Germain in primis, e dalla sua cessione Giuntoli spera di ricavare almeno 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, l’Inter si tira fuori dalla corsa per Lukaku

Indipendentemente da quale sarà il futuro di Vlahovic, però, una cosa è certa: Lukaku non sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i nerazzurri avrebbero ritirato la propria offerta, togliendosi di mezzo dalla corsa per l’attaccante belga.

Una scelta di rottura di Marotta ed Ausilio che, dopo aver appreso dei contatti tra Lukaku e la Juventus, hanno praticamente tirato i remi in barca, virando su altri obiettivi. Stando così le cose restano due piste per il futuro di Lukaku, almeno per il momento: l’opzione Juve è balzata improvvisamente in pole position, ma occhio alla suggestione Arabia. Ad ogni modo l’Inter si è tirata fuori: il primo obiettivo della Juve è stato centrato.