La Juventus lo riporta in Serie A: affare sbloccato per 20 milioni

La Juventus pensa a un ritorno di fiamma: 20 milioni sul piatto per riportare il big in Serie A

La vicenda Lukaku sta prendendo la scena del calciomercato di Serie A nelle ultime ore e la Juventus adesso sembra concretamente in corsa per il centravanti belga.

Intanto i bianconeri sono focalizzati anche sul centrocampo e stanno valutando diversi profili. Thomas Partey dell’Arsenal è un giocatore che piace alla dirigenza per le caratteristiche fisiche e il dinamismo che lo contraddistinguono. Inoltre è un giocatore di grande esperienza che potrebbe essere di grande supporto per giovani come Fagioli e Miretti. Parallelamente la Juventus sta ragionando su Franck Kessié che non ha brillato nella sua prima stagione in Spagna, al Barcellona. L’ex Milan, però, sembra intenzionato a riscattarsi nel club blaugrana per dare un segnale anche al suo allenatore. Dalla Spagna, però, confermano la presenza della Juventus su un altro ex Serie A che da tempo è nell’orbita del club bianconero.

Juventus, torna di moda De Paul: 20 milioni per riportarlo in Italia

Da quando veste la maglia dell’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul non è riuscito a dimostrare a pieno il suo valore.

Se pur sia diventato campione del Mondo con l’Argentina, in Spagna ha faticato a mostrare quanto di buono aveva fornito in Serie A con la maglia dell’Udinese. L’Atletico non è pienamente soddisfatto del suo rendimento e sta valutando la possibilità di cederlo, qualora arrivasse la giusta offerta. Non è un segreto che la Juventus da tempo sia sulle tracce del centrocampista argentino. Già dai tempi di Udine l’ex dirigenza bianconera lo seguiva con attenzione e adesso con l’arrivo di Giuntoli, la Juve potrebbe decidere di sfruttare la sua attuale situazione non idilliaca all’Atletico. Il nuovo direttore sportivo è un maestro a sfruttare le occasioni e questa potrebbe essere una di quelle da cogliere nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, la Juventus sarebbe disposta a sborsare circa 20 milioni di euro per portare a Torino Rodrigo De Paul. L’ultima parola è dell’Atletico che, forte del contratto del giocatore fino al 2026, ha il potere di poter dettare le condizioni.