Blitz del Milan, Juventus KO: farà posto a Vlahovic

Il Milan pensa al gioiello della Ligue 1 e scavalca la Juventus: tutto per l’attaccante

La Juventus ha la possibilità di arrivare a Romelu Lukaku e di risolvere il problema attaccante, se pur l’arrivo del belga presupporrebbe un addio da parte di Dusan Vlahovic.

Intanto, però, i bianconeri devono tenersi aperte anche altre strade e valutano anche profili giovani e di prospettiva. Uno di questi potrebbe essere, però, bloccato dal Milan. Dopo aver accolto Loftus-Cheek e Pulisic dal Chelsea ma anche Sportiello come vice Maignan, il Milan deve concentrarsi sull’attaccante. I rossoneri sono alla ricerca di un vice Giroud ma allo stesso tempo un giocatore che possa prendere gradualmente le redini dell’attacco, diventando un titolare. La società oscilla tra un profilo esperto e di piena maturità o un profilo giovane che possa rappresentare il presente ma anche il futuro del club. Nel primo caso il nome più caldo degli ultimi giorni è quello di Mehdi Taremi, centravanti classe ’92 iraniano del Porto. Dall’altra parte piacciono profili più giovani come Jonathan David, nel mirino anche della Juventus, se pur costi molto rispetto al budget a disposizione del club rossonero. Una delle ultime idee, come riportato da calciomercato.it, è Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 del Paris Saint-Germain.

Juventus, sorpasso del Milan per Hugo Ekitike

Il gioiellino francese è stato appena riscattato dal Reims per 28.5 milioni di euro dopo la discreta ma non entusiasmante stagione in prestito in Ligue 1.

Ekitike ha collezionato 3 gol e 4 assist in 25 presenze di campionato ma il Reims ha intravisto delle qualità importanti, a prescindere dai suoi numeri. Il PSG sta valutando cosa fare del giovane attaccante e sarebbe pronto a sacrificarlo per circa 20 milioni di euro. Il giocatore, però, vuole più spazio e intende crearsi i presupposti per una stagione da protagonista. Il Milan sta valutando il suo profilo che di recente era stato considerato anche dalla Juventus. Al momento i rossoneri non hanno intavolato nessuna trattativa ufficiale con il Paris Saint-Germain, né con l’entourage del giocatore. Moncada e Furlani lo hanno messo nel mirino e lo considerano un ottimo candidato per il ruolo di vice Giroud. Anche Stefano Pioli avrebbe dato il benestare e così il Milan potrebbe scavalcare la Juventus nella corsa a Ekitike.