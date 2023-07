Calciomercato Juventus, fatti e rifatti: accordo raggiunto, vola da Milinkovic

Niente da fare, un altro obiettivo bianconero verso l’Arabia Saudita: tutti i dettagli dell’operazione estera.

Adesso, anche lui potrebbe raggiungere Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita regalando un’altra delusione ai bianconeri in tal senso.

Nonostante l’interesse della Juventus, Thomas Partey dell’Arsenal si appresta a trasferirsi in un club della Saudi Pro League, secondo il ‘Sunday Express’. Il centrocampista ghanese Thomas Partey sembra essere destinato a un futuro lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dal portale estero, il giocatore dell’Arsenal avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento in un club della Saudi Pro League in Arabia Saudita.

Thomas Partey verso l’Arabia Saudita: Addio Juventus

La Juventus lo ha corteggiato, ma il futuro di Thomas Partey è lontano dall’Italia, è in Arabia Saudita: secondo il Sunday Express infatti, il centrocampista ghanese dell’Arsenal avrebbe raggiunto l’accordo per il trasferimento in un club della Saudi Pro League. La Vecchia Signora era stata spesso associata a Partey nelle voci di mercato, alimentando le speranze dei tifosi che il centrocampista potesse unirsi al club italiano. Tuttavia, le ultime notizie indicano che il suo futuro sarà altrove. Partey avrebbe raggiunto un accordo con un club della Saudi Pro League. L’Arabia Saudita sta diventando una destinazione sempre più ambita per i giocatori di alto livello, grazie agli ingenti investimenti nel calcio e alle opportunità offerte dal campionato locale.

Il trasferimento di Partey in Arabia Saudita rappresenterebbe una grande sorpresa per i tifosi della Juventus, che avevano visto in lui un potenziale rinforzo per il centrocampo. Il giocatore ghanese, dotato di forza fisica e capacità tecniche, sarebbe stato un’aggiunta di valore per la squadra italiana e per Massimiliano Allegri pronto al restyling della squadra. Tuttavia, il mercato del calcio può riservare sorprese e cambiamenti di rotta, quindi non si può escludere che la situazione possa evolversi in futuro. Nonostante il suo imminente trasferimento in Arabia Saudita, potrebbero ancora emergere altre opportunità per Partey nel calcio europeo.