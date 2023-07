Contatti bollenti con la Juventus: erede Vlahovic, Lukaku non c’entra più

Contatti bollenti con la Juventus, sono diversi i profili che i bianconeri starebbero valutando in caso di cessione del serbo.

La rottura, ormai definitiva, tra Romelu Lukaku e l’Inter obbliga i nerazzurri a guardarsi nuovamente attorno. Beppe Marotta e i suoi collaboratori devono rivedere i loro piani.

Sembrava scontato il ritorno a Milano del centravanti belga ma l’inserimento nella trattativa della Juventus ed il fatto che l’entourage del centravanti abbia aperto anche ai bianconeri ha spazientito la società meneghina. Niente Lukaku 3.0, dunque. La prossima tappa di “Big Rom”, adesso, potrebbe essere Torino. Clamoroso ma vero. Lukaku, a quanto pare, sarebbe da tempo un pallino di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus l’avrebbe richiesto espressamente ai suoi dirigenti, a costo di sacrificare un attaccante più giovane e dalle qualità ancora in parte inespresse come Dusan Vlahovic. Il serbo, acquistato un anno e mezzo fa per circa 80 milioni dalla Fiorentina, è il giocatore da “sacrificare” per poter arruolare il belga e soddisfare le richieste del Chelsea, proprietario del suo cartellino. L’ex viola ha richieste un po’ da tutta Europa. Ma il club che, per ora, sembra essere più interessato è il Psg, in cerca di un profilo con le sue caratteristiche.

Contatti bollenti con la Juventus, sondaggio per Morata

Sulla possibile partenza di Vlahovic ci sono ormai pochi dubbi. La Juventus ha dovuto fare una scelta, seppur dolorosa. Il nativo di Belgrado non ha pienamente convinto nell’ultima stagione ed Allegri non lo ritiene più indispensabile.

Sarà una settimana intensa: su #Morata c’è anche la #Juventus, contatti diretti nelle ultime ore, proficui#calciomercato — Attilio Malena (@AttilioMalena) July 16, 2023

Tra le possibili alternative a Vlahovic, al di là di come si concluda la vicenda Lukaku, la Signora sta valutando anche altri giocatori. Uno di questi è Alvaro Morata, che per la terza volta in carriera potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus. Nel mirino pure di Inter, Roma e Milan, secondo gli spagnoli di Relevo anche i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio per l’attaccante dell’Atletico Madrid, destinato a lasciare la capitale spagnola.