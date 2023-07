Doppio affarone Juventus: si chiude gratis

Doppio affarone Juventus, le grandi manovre di Giuntoli e Manna per il reparto che necessita di maggiori rinforzi: il centrocampo.

L’obiettivo della Juventus è quello di avviare un nuovo ciclo vincente che possa permettere ai tifosi bianconeri di tornare a sognare dopo due stagioni deludenti. Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli scudettato, è approdato a Torino proprio per questo motivo.

Appena nominato responsabile dell’area sportiva, il dirigente toscano si è già messo al lavoro per provare, sin da subito, a sistemare le cose. Una delle sue prime mosse ha riguardato Leonardo Bonucci. Al veterano della Signora è stato comunicato che non farà più parte del progetto tecnico della Juventus. L’esperto difensore centrale ha abbozzato, per il momento, ma la sua volontà sarebbe quella di provare, fino all’ultimo, a far cambiare idea alla dirigenza e, soprattutto, a Massimiliano Allegri. Come? Dimostrando di essere ancora indispensabile, nonostante i 36 anni di età. Un’impresa che, tuttavia, appare decisamente complicata. Giuntoli, insomma, per ora si sta dedicando principalmente alle uscite. Arthur potrebbe finire alla Fiorentina, McKennie e Zakaria invece torneranno verosimilmente in Inghilterra. E poi, ovviamente, c’è la questione che riguarda Vlahovic.

Doppio affarone Juventus, martedì giorno cruciale per Kessié

Il centravanti serbo verrebbe infatti ceduto per dare l’assalto a Romelu Lukaku. Ormai c’è solo la Juventus sull’attaccante belga dopo che l’Inter ha mollato definitivamente la presa.

Nuovi contatti con l’Empoli per Baldanzi, ipotesi per il prossimo anno, con un anno di prestito. — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) July 16, 2023

Giuntoli è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, uno dei reparti da rivoluzionare. O quasi. L’obiettivo è arrivare a Franck Kessié, in uscita dal Barcellona. Martedì prossimo il centrocampista ex Milan discuterà del suo futuro con la dirigenza blaugrana. Nel caso in cui non dovesse partire per la tournée americana, come riporta Calciomercato.it, la Juve potrebbe affondare il colpo. Si parla di un prestito con diritto/obbligo di riscatto, con l’ingaggio (6,5 milioni di euro) interamente a carico del club bianconero. La Signora segue anche il gioiellino dell’Empoli, Tommaso Baldanzi. Non è da escludere che trovi un accordo con gli azzurri già in questa sessione, ma lasciando il giocatore in prestito in Toscana.