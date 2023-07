Lo compra ma lo porta a Torino tra un anno: Juventus di nuovo cannibale

Le trattative di calciomercato in casa Juventus sono ormai già avviate, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

L’intenzione è quella di effettuare un rinnovamento ampio della squadra da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri. Abbassare l’età media e il monte miraggi è uno degli obiettivi ma non viene meno l’ambizione di riuscire a vincere lo scudetto.

Lo scorso anno il campionato di serie A si è chiuso per la Juventus con un settimo posto, arrivato per la penalizzazione subita, che chiaramente ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. Ora bisogna ripartire di slancio nel cercare di duellare con le altre big per il tricolore. La missione non è affatto semplice ed è per questo motivo che i bianconeri hanno bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo. La società vuole aprire un nuovo ciclo vincente, per farlo ci sarà bisogno di giovani destinati a vestire per anni la maglia bianconera.

Juventus, obiettivo bloccare Baldanzi per il futuro

Che la Juventus abbia intenzione di valorizzare i giovani ormai è cosa nota. Già nella scorsa stagione Allegri ha lanciato diversi talenti della Next Gen in prima squadra, con buoni risultati. Lo scouting è pronto a pescare in giro per il mondo altri calciatori che potrebbero diventare dei grandi campioni.

Nei colloqui con l'#Empoli, la #Juventus ha parlato di #Baldanzi. Obiettivo bloccarlo per la stagione 2024-25 lasciandolo un anno in prestito al club toscano ⛓️ — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 15, 2023

In Italia ad esempio uno dei talenti più seguiti è Baldanzi dell’Empoli, centrocampista offensivo che è stato un titolare fisso dei toscani nonostante la sua giovanissima età. Il giornalista Mirko Nicolino spiega come la Juventus ha preso contatti con l’Empoli per bloccare questo calciatore. I bianconeri sarebbero disposti a prenderlo in ottica futura, lasciandolo per un’altra stagione in prestito in Toscana, dove proseguirebbe nel suo percorso di crescita.